Защитник «Уфы» Плиев переходит в «Аланию»
Пресс-служба официального Telegram-канала «Уфы» сообщила о трансфере защитника команды Константина Плиева в «Аланию».
Плиев стал игроком «Уфы» в 2020 году. До этого он выступал в «Ростове».
В текущем сезоне первой лиги 26-летний защитник сыграл 16 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Всего Плиев провел 70 игр за «Уфу».
«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги (18 очков), «Алания» идет на второй строчке (38 очков).
Источник: https://t.me/fcufa_team/8252
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|5.03
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|5.03
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|
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