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13 декабря, 17:04

Защитник «Уфы» Плиев переходит в «Аланию»

Алина Савинова
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Пресс-служба официального Telegram-канала «Уфы» сообщила о трансфере защитника команды Константина Плиева в «Аланию».

Плиев стал игроком «Уфы» в 2020 году. До этого он выступал в «Ростове».

В текущем сезоне первой лиги 26-летний защитник сыграл 16 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Всего Плиев провел 70 игр за «Уфу».

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги (18 очков), «Алания» идет на второй строчке (38 очков).

Источник: https://t.me/fcufa_team/8252

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24%

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19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

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23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
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ТБ 2.5

35%

2.50

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
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Кубань – Рубин
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Родина – Шинник
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 7
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Шинник

 18 1 2
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