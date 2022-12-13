Защитник «Уфы» Плиев переходит в «Аланию»

Пресс-служба официального Telegram-канала «Уфы» сообщила о трансфере защитника команды Константина Плиева в «Аланию».

Плиев стал игроком «Уфы» в 2020 году. До этого он выступал в «Ростове».

В текущем сезоне первой лиги 26-летний защитник сыграл 16 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Всего Плиев провел 70 игр за «Уфу».

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги (18 очков), «Алания» идет на второй строчке (38 очков).