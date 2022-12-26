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Агент защитника «Балтики» Осипова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Полина Лельчук, представляющая интересы защитника «Балтики» Александра Осипова, рассказала об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«К игрокам «Балтики» всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счет игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой. По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передает Саше свой опыт», — приводит слова Лельчук Metaratings.ru.

24-летний Осипов выступает за «Балтику» с февраля 2022 года. В текущем сезоне в составе клуба он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Осипов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
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КАМАЗ – Волга
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Нефтехимик – Алания
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