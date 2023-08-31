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Сегодня, 14:41

Агент Тассано: «Ведем переговоры о возвращении Кристиана в Португалию»

Алина Савинова
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Футбольный агент Хелио Мартинс сообщил что защитник «Химок» Кристиан Тассано может вернуться в Португалию.

«Ведем переговоры о возвращении Кристиана в Португалию», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано в начале февраля этого года перешел в «Химки» на правах свободного агента. В этом сезоне главный тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев отправил 27-летнего футболиста во вторую команду.

«Химки» по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ. На данный момент красно-черные занимают девятое место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 10 очков за 7 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vedem-peregovory-o-vozvrashhenii-tassano-v-portugaliyu/
Футбол
ФК Химки
Кристиан Тассано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 - : -
2.09 18:00
Алания – Енисей
 - : -
2.09 18:00
Химки – Кубань
 - : -
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 4
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 4
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 6 0 2
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