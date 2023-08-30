«СКА-Хабаровск» близок к аренде полузащитника «Сочи» Шипунова

«СКА-Хабаровск» достиг предварительной договоренности с «Сочи» об аренде полузащитника Тимофея Шипунова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности Шипунов отправится в Хабаровск, несмотря на интерес со стороны «Торпедо» и «Акрона». Отмечается, что спортивный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Панфилов работал в «Твери», и именно при нем Шипунов тогда появился в команде.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Сочи» четыре матча и не отметился результативными действиями.