«СКА-Хабаровск» близок к аренде полузащитника «Сочи» Шипунова
«СКА-Хабаровск» достиг предварительной договоренности с «Сочи» об аренде полузащитника Тимофея Шипунова, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, с большой долей вероятности Шипунов отправится в Хабаровск, несмотря на интерес со стороны «Торпедо» и «Акрона». Отмечается, что спортивный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Панфилов работал в «Твери», и именно при нем Шипунов тогда появился в команде.
В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Сочи» четыре матча и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
8
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|- : -
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|- : -
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|- : -
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|6
|0
|2
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