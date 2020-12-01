Адиев отстранен от работы с «Чайкой»
14:25
Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев отстранен от руководства командой, информирует «Матч ТВ». Об этом уже объявили футболистам клуба из села Песчанокопского.
Как отмечается, в Воронеж на матч 26 тура ФНЛ с «Факелом» команду повезет тренер молодежки Андрей Черенков.
При этом трехлетний контракт с Адиевым пока не расторгнут, так как за его разрыв положена большая неустойка.
«Чайка» занимает 13-е место в первенстве ФНЛ. В последних трех турах команда потерпела три поражения.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1278983_Adijev_otstranen_ot_raboty_v_Chajke
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