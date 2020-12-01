Адиев отстранен от работы с «Чайкой»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев отстранен от руководства командой, информирует «Матч ТВ». Об этом уже объявили футболистам клуба из села Песчанокопского.

Как отмечается, в Воронеж на матч 26 тура ФНЛ с «Факелом» команду повезет тренер молодежки Андрей Черенков.

При этом трехлетний контракт с Адиевым пока не расторгнут, так как за его разрыв положена большая неустойка.

«Чайка» занимает 13-е место в первенстве ФНЛ. В последних трех турах команда потерпела три поражения.