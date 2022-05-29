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Николсон про потасовку после матча: «Динамовцы хотели подраться со мной. И мне дали красную карточку»

Николсон рассказал детали потасовки после финала БЕТСИТИ Кубка России
Владимир Пушкарев
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Екатерина Звенигородская
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал об инциденте после финального свистка БЕТСИТИ Кубка России.

«Что было после свистка? Ну, вы знаете, когда проигрываешь, хочется позадираться, выплеснуть негатив. Динамовцы хотели подраться со мной. И мне дали красную карточку... Да-да уже после свистка. Но вот это (показывает медаль и целует ее) важнее. После этого можно получить и красную (смеется)», — сказал Николсон.

Также игрок поделился дальнейшими планами.

«Какие планы? Сейчас я еду на на отдых с моей семьей. Будем готовиться к Суперкубку. Где мое шампанские? Я прикончил 14 бутылок шампанского. Мне дали красную карточку после финального свистка», — отметил Николсон.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

В Тинькофф РПЛ «Спартак» финишировал на 10-м месте.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: после матча Николсон ударил рукой соперника. Как накажут спартаковца?
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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