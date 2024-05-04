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Сегодня, 07:06

Чернышов: «Надеюсь, и в этом розыгрыше Кубка России явный фаворит столкнется с большими проблемами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов назвал фаворитов FONBET Кубка России.

«Главными фаворитами Кубка России являются «Спартак» и «Зенит», но турнир всегда славился большими сюрпризами. Часто клубы из низших дивизионов выходили в финал, иногда выигрывали трофей команды, на которые никто не ставил. В 2018 году «Тосно» побеждал в Кубке России, например. Надеюсь, и в этом розыгрыше явный фаворит столкнется с большими проблемами», — цитирует Legalbet Чернышова.

Ответный матч финального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. В первой встрече была ничья — 1:1.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-spartak-i-zenit-favoriti-kubka-rossii-no/
Андрей Чернышов
Футбол
Кубок России
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