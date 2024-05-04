Слишкович устроил необычную тренировку игрокам «Спартака» перед матчем с «Ростовом»
Перед матчем против «Ростова» в 25-м туре РПЛ (5:1) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович устроил игрокам психологическую разгрузку.
Как сообщает Metaratings.ru, специалист провел тренировочный матч, где все действовали не на своих позициях. Так, форвард Александр Соболев и вингер Антон Зиньковский ушли в защиту, а их основные позиции заняли центрбэк Срджан Бабич и хавбек Данил Пруцев. Отмечается, что красно-белым понравилась эта затея.
Перед игрой FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0) Слишкович произнес мотивационную речь. По информации источника, тренер не стесняется юморить, много времени уделяет индивидуальным беседам и не подвержен суевериям.
Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.