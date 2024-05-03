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Сегодня, 19:33

Тарханов: «ЦСКА имел преимущество над "Зенитом", но моментов было мало у обеих команд»

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал ничейный результат первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» выпустил второй состав. Семак только в конце стал использовать основных игроков. ЦСКА тоже проверял молодых, но «Зенит» играл более резервным составом. ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд. Москвичи хотят подняться еще выше в чемпионате, выиграть Кубок. Никто не делит игры на Кубок и на чемпионат. Играть надо и там, и там» — приводит слова Тарханова «Евро-футбол.Ру».

Ответный матч между командами пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. До этого ЦСКА и «Зенит» на «Газпром-Арене» встретятся в рамках 28-го тура РПЛ 11 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005627775_tarhanov_cska_imel_preimuschestvo_no_momentov_byilo_malo_u_obeih_komand
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