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Деменко поделился мнением о «Балтике» перед финальным матчем Пути регионов Кубка России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист Максим Деменко назвал «Балтику» сложным соперником для красно-белых в финале Пути регионов в Кубке России.

«Однозначно — серьезный. Тем более «Спартаку» ехать в Калининград по жребию. Но «Ростов» в этой игре неприятно удивил. Он был хорош весной и казалось, что приложит максимум усилий, чтобы пройти. Упустили шанс сыграть в финале Пути регионов у себя дома. «Ростов» фактически в чемпионате выше уже не поднимется, думал, сделает ставку на Кубок. «Балтика» продемонстрировала очень хорошую игру, физически ребята в хорошей форме подошли. Ну и Сергей Игнашевич разобрал последние игры «Ростова» и тактически переиграл Валерия Георгиевича», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Балтика» вышла в финал Пути регионов, обыграв в гостях со счетом 1:0 «Ростов».

Встреча команд пройдет 14-16 мая в Калининграде. Точная дата матча будет определена позднее.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/04/22938553.shtml?updated
Максим Деменко
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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