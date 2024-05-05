Деменко поделился мнением о «Балтике» перед финальным матчем Пути регионов Кубка России

Бывший футболист Максим Деменко назвал «Балтику» сложным соперником для красно-белых в финале Пути регионов в Кубке России.

«Однозначно — серьезный. Тем более «Спартаку» ехать в Калининград по жребию. Но «Ростов» в этой игре неприятно удивил. Он был хорош весной и казалось, что приложит максимум усилий, чтобы пройти. Упустили шанс сыграть в финале Пути регионов у себя дома. «Ростов» фактически в чемпионате выше уже не поднимется, думал, сделает ставку на Кубок. «Балтика» продемонстрировала очень хорошую игру, физически ребята в хорошей форме подошли. Ну и Сергей Игнашевич разобрал последние игры «Ростова» и тактически переиграл Валерия Георгиевича», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Балтика» вышла в финал Пути регионов, обыграв в гостях со счетом 1:0 «Ростов».

Встреча команд пройдет 14-16 мая в Калининграде. Точная дата матча будет определена позднее.