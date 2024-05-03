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Эдуард Мор: «Удивило решение Карпина по составу в матче с «Балтикой»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Балтики» в матче с «Ростовом» (1:0) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень удивил «Ростов» в матче с «Балтикой», а вернее, решение тренера по составу, — цитирует «РБ Спорт» Мора. — Казалось, в ситуации, когда уже два шага до трофея, Валерий Карпин выпустит на поле основных игроков. «Балтика» играла смешанным составом, хотя она борется за выживание в РПЛ. А «Ростов» вышел теми, кто обычно не играет в чемпионате».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Калининграде. Встреча состоится 15 мая в Калининграде.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Эдуард Мор
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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