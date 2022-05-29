Игнатов: «По эмоциями, думаю, наш финал получился ярче финала ЛЧ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1)

«Слова излишни. Мне показалось, в концовке не было пенальти, поэтому Фомин и промазал. Тяжело передать эмоции, я был счастлив за всю команду и за Руслана Литвинова, а то момент был неприятный.

Болельщики сравнивают меня с Титовым? Конечно, приятно, когда так сравнивают. Будем работать, чтобы больше титулов приносить «Спартаку». К сожалению, не общались с ним сегодня.

На разминку, когда выходил, видел, что наших болельщиков было очень много. Все зависит от деталей и мелочей. У меня был сильный мандраж перед матчем, но после свистка все стало нормально.

Опытные игроки советами помогают, но на такой матч дополнительной мотивации не нужно. Здесь болельщики дают эмоции, все были готовы помочь команде.

По эмоциями, думаю, наш финал получился ярче финала ЛЧ. Но финал такая игра, тут решают мелочи. Не важно, как ты сыграешь.

Моя замена? Это решение тренера. У меня немного спина побаливала. Когда заменили Джикию, были мысли всем вместе поддерживать ребят со скамейки», — заявил Игнатов.