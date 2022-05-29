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Сегодня, 19:05

Николсон ударил по лицу игрока «Динамо» после завершения финала БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стычка Шамара Николсона и Николо Моро.
Стычка Шамара Николсона и Николо Моро.
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После завершения финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» на поле случилась небольшая потасовка.

Главным действующим лицом стал нападающий красно-белых Шамар Николсон, который открытой ладонью ударил полузащитника «Динамо» Николо Моро по лицу.

Однако футболистов удалось быстро разнять.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России: онлайн-трансляция

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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