Николсон ударил по лицу игрока «Динамо» после завершения финала БЕТСИТИ Кубка России

После завершения финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» на поле случилась небольшая потасовка.

Главным действующим лицом стал нападающий красно-белых Шамар Николсон, который открытой ладонью ударил полузащитника «Динамо» Николо Моро по лицу.

Однако футболистов удалось быстро разнять.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.