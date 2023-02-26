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Сегодня, 15:10

Булыкин — о встрече «Локомотива» со «Спартаком»: «Дзюба может сыграть в этом матче одну из центральных ролей»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что ждет голов от новичка железнодорожников Артема Дзюбы в ответной игре со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«От любого нападающего ждут голов. Если он будет хорошо играть, но при этом не забивать, это тяжело будет объяснить, поэтому нападающему нужны голы. Конечно, от Дзюбы этого ждут. И я жду голов от «Локомотива». Как мы знаем, в кубковых матчах случаются неожиданные результаты — буду надеяться, что «Локомотиву» удастся удивить и хорошо сыграть против «Спартака», который является фаворитом. Дзюба может сыграть в этом матче одну из центральных ролей», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/26/19834003.shtml
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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