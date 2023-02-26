Булыкин — о встрече «Локомотива» со «Спартаком»: «Дзюба может сыграть в этом матче одну из центральных ролей»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что ждет голов от новичка железнодорожников Артема Дзюбы в ответной игре со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«От любого нападающего ждут голов. Если он будет хорошо играть, но при этом не забивать, это тяжело будет объяснить, поэтому нападающему нужны голы. Конечно, от Дзюбы этого ждут. И я жду голов от «Локомотива». Как мы знаем, в кубковых матчах случаются неожиданные результаты — буду надеяться, что «Локомотиву» удастся удивить и хорошо сыграть против «Спартака», который является фаворитом. Дзюба может сыграть в этом матче одну из центральных ролей», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.