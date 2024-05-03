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Сегодня, 11:20

Грушевский удивлен проходу «Балтики» в финал Пути Регионов: «Я в шоке»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы «Балтики» в матче с «Ростовом» (1:0) второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Балтика» прошла «Ростов»? Я в шоке. Казалось, что «Балтика» бросает все силы на то, чтобы отстоять свое место в РПЛ. Так или иначе, «Балтику» с победой. В любом случае суперфинал будет эффектным. Кажется, что мы должны увидеть «Спартак» либо с ЦСКА или «Зенитом. Но если «Балтика» вновь преподнесет нам сюрприз, будет совсем занятно», — сказал Грушевский «СЭ».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Калининграде. Встреча состоится 15 мая в Калининграде.

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Балтика
Михаил Грушевский
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