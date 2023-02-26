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Сегодня, 15:05

Мирзоян похвалил Абаскаля: «Спартак» начал играть красиво, не боится ошибиться. Это заслуга тренера»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры красно-белых.

22 февраля «Спартак» выиграл у «Локомотива» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я смотрел матчи «Спартака» на предсезонном турнире. Команда выглядит достаточно уверенно и хорошо. Говорят, что «Спартак» в первом тайме против «Локомотива» в FONBET Кубке России играл так, а во втором в защите по-другому. Но «Локомотив» же тоже прибавил, тоже играет. Нельзя говорить о том, что мы могли смять «Локомотив». Да, могли забить больше мячей в первом тайме, но это и к лучшему, потому что ребята должны понимать, что нужно прибавлять. Значит, не до конца хватает их. На сегодняшний день «Спартак» идет на правильном пути. В следующем матче могут выйти и другие игроки, легионеры. Тренер видит, в каком состоянии находится игрок. Но радует, что «Спартак» начал играть весело, красиво, не боится ошибиться. Конечно, это заслуга Абаскаля. До него мы не видели этой игры. Хвала ему!» — сказал Мирзоян «СЭ».

27 февраля состоится ответный матч между «Локомотивом» и «Спартаком».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

 

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
Гильермо Абаскаль
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2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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