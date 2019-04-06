Аяз Гулиев: "Вышли на второй тайм и сразу пропустили. Это повлияло на психологию"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал, что не получилось реализовать несколько моментов.

– Поделитесь впечатлениями от матча. Что не получилось?

– Не получилось то, что мы не забили много моментов. Если не в пустые, то практически в пустые. Было несколько таких моментов. Вышли на второй тайм и сразу пропустили. Это очень повлияло на нашу психологию. Это никакая не отмазка. Нужно было дальше собираться. Хоть на первой секунде пропустили, хоть вначале второго тайма. Это дерби. Надо было отыгрываться и выходить вперед. Не смогли. Больше сказать нечего.

– После того, как вы вышли на поле, игры в атаке у "Спартака" практически не было. Не верили, что можно отыграться?

– Я не знаю. Бегали туда-сюда, старались идти вперед, но явных моментов не было. Только полумоменты, удары. Один раз я пробил, у Зе Луиша был подход. Его тоже можно было реализовывать. Но мы где-то суетились, где-то было недопонимание, поэтому и не забивали. (Елена Григорьевская)

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