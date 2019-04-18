Источник: материалы дела Гулиева переданы в Главное следственное управление МВД

Следователи Главного следственного управления МВД продолжают проверку по дорожному инциденту с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева и гражданина США Майкла Коула, информирует Телеграм-канал Baza.

По информации источника, следователи продолжают проверку, потому что не верят в извинения Гулиева перед камерой клубной пресс-службы. В зависимости от тяжести вреда нанесенных травм статья УК РФ может измениться. Отмечается, что у 22-летнего хавбека есть шансы оказаться в тюрьме.

Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей, но официального подтверждения она не получила. В среду появилась информация: хавбек вернулся в общую группу. Сегодня, 18 апреля, пресс-служба красно-белых опубликовала видео с извинениями хавбека.

В текущем сезоне Гулиев, который зимой вернулся в Москву из "Ростова", провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

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