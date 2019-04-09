Селихов успешно прооперирован. Срок восстановления - четыре недели

Голкипер "Спартака" Александр Селихов во вторник был успешно прооперирован в связи с переломом мизинца левой кисти, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний вратарь восстановится через четыре недели.

Селихов получил травму в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА: на 68-й минуте его заменил Александр Максименко.

🚑 Александр Селихов, сломавший палец руки в ходе дерби с армейцами, был сегодня успешно прооперирован. К тренировкам без ограничений он сможет вернуться через четыре недели.https://t.co/AznQYEl7SN – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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