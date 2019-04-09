17:01 | Футбол — РПЛ

Селихов успешно прооперирован. Срок восстановления - четыре недели

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов во вторник был успешно прооперирован в связи с переломом мизинца левой кисти, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний вратарь восстановится через четыре недели. 

Селихов получил травму в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА: на 68-й минуте его заменил Александр Максименко

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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