Александр Мейтин: "С инцидентом с избитым болельщиком разбирался "Спартак"

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 22-го тура сообщил, что известно о ситуации с избитым за шарф с Глушаковым болельщиком на матче "Спартака".

– Что известно о болельщике, избитом на матче "Спартака" за шарф с Глушаковым?

– С инцидентом разбирался "Спартак", просматривал камеры видеонаблюдения. Человек, который развернул шарф с Глушаковым делал это в течение всего первого тайма. В перерыве произошел конфликт, в результате которого его побили. Он был доставлен в подтрибунное помещение, от госпитализации отказался, как и писать заявление. У "Спартака" есть видео, если будет обращение в полицию, участников несложно установить. (Юлия Яковлева)

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