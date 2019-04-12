Никола Влашич: "Лучшим в "Спартаке" был Зе Луиш"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России. Он считает, что лучшим в составе соперников был нападающий красно-белых Зе Луиш.
– Брат владельца "Спартака" Андрей Федун перед игрой сказал, что силы команд примерно равны, но в "Спартаке" нет такого яркого футболиста, как Влашич.
– Польщен такой оценкой. Я такой человек, который играет лучше, когда его хвалят (улыбается). Но считаю, что нужно отдать должное всей команде, не люблю кого-то отмечать.
– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?
– Зе Луиша. Он был лучшим у "Спартака" в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Николы Влашича - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-nikoly-vlashicha-po-igre-cska-prevoshodit-i-zenit-i-krasnodar-i-lokomotiv-1533720/