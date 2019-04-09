Виктор Гончаренко: "Мы знали, что "Спартак" начнет агрессивно, старались лишить его мяча"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в гостях программы "Тотальный футбол" на "Матч Премьер" рассказал о дерби со "Спартаком"

- В первом тайме вам повезло? Или это мастерство Акинфеева?

- Можно сказать так: чем больше мы трудимся, тем удачливее мы становимся. Мы хорошую работу провели. Если где-то нам не везет, то где-то должно вернуться. Получается, мы должны были получить 4 очка в двух матчах со "Спартаком" и "Уфой". Все думали, что пропорция будет обратная, но она получилась такой. Было бы самонадеянным заявлением, что перед нашими воротами не будет моментов. Мы говорили, что победит тот, чья группа атаки будет удачливее.

- Как вы объясняете игрокам то, что должно быть на поле?

- Главное – расположение игроков, и какая игровая схема у соперника. Большинство матчей мы должны играть с позиции силы. То есть все игроки выше, чем в базовой схеме. НО она достаточно условная. Многие нас критикуют за переход в 5-4-1 в конце игры. Но мы не могли после 70-й минуты идти всеми силами вперед. И мы просили Сигурдссона сесть, чтобы в большей степени думать о защите.

- "Спартак" всегда начинал активно. Был замысел, чтобы отрезать их длинной передачей?

- Конечно, это на виду, что "Спартак" хорошо начинает, очень агрессивно. Во всех играх, можно легко это вспомнить. С тем же "Ахматом", с "Зенитом", с "Краснодаром". От "Урала" пропустили и проиграли этот матч. Мы говорили об этом с командой. Мы пробовали оставить "Спартак" без мяча, чтобы снизить давление на наши ворота. Первые 20-25 минут это получалось, потом "Спартак" стал больше атаковать. Я знаю и уважаю Кононова, он тоже любит играть в атаку. Мы старались забирать мяч, чтобы не давать "Спартаку" показывать свои лучшие качества в самом начале матча.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.