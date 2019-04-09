Знакомый Кокорина рассказал о развязке конфликта с водителем

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.

– Сколько по времени спрашивали с водителя за те вещи, что он сказал? – задал вопрос прокурор.

– Для меня все быстро пролетело.

– А кто именно спрашивал за слово "петух"? (Адвокат Ромашов протестует: "Спрашивать за" – это уголовный сленг".)

– Мамаев стоял там. Потом уже все стояли.

– Просил ли потерпевший прекратить драку? Просил не трогать его?

– В конце сказал "Я все понял", когда подходил к машине.

– В какую сторону он уехал?

– На Садовое кольцо.

– Какие повреждения вы видели? Хромал?

– Не обращал внимание. Шел он сам, нормально шел.

– Водитель Мамаева в челюсть ударил?

– Да.

– А были телесные повреждения?

– Не видел. Может, что-то разбил там.

– Визуально они были?

– Нет.

– Другие подсудимые получали телесные повреждения?

– Кирилл Кокорин упал.

– А повреждения?

– Может, палец подвернул.

– Визуальные повреждения были?

– Нет.

-Что было дальше?

– Решили поехать покушать. Поехали Кокорин, Кокорин, Мамаев, Куропаткин и Протасовицкий.

– А девушки?

– Поехали, да. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

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