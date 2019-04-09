Знакомый Кокорина рассказал о развязке конфликта с водителем

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
– Сколько по времени спрашивали с водителя за те вещи, что он сказал? – задал вопрос прокурор.
– Для меня все быстро пролетело.
– А кто именно спрашивал за слово "петух"? (Адвокат Ромашов протестует: "Спрашивать за" – это уголовный сленг".)
– Мамаев стоял там. Потом уже все стояли.
– Просил ли потерпевший прекратить драку? Просил не трогать его?
– В конце сказал "Я все понял", когда подходил к машине.
– В какую сторону он уехал?
– На Садовое кольцо.
– Какие повреждения вы видели? Хромал?
– Не обращал внимание. Шел он сам, нормально шел.
– Водитель Мамаева в челюсть ударил?
– Да.
– А были телесные повреждения?
– Не видел. Может, что-то разбил там.
– Визуально они были?
– Нет.
– Другие подсудимые получали телесные повреждения?
– Кирилл Кокорин упал.
– А повреждения?
– Может, палец подвернул.
– Визуальные повреждения были?
– Нет.
-Что было дальше?
– Решили поехать покушать. Поехали Кокорин, Кокорин, Мамаев, Куропаткин и Протасовицкий.
– А девушки?
– Поехали, да. (Дмитрий Зеленов)
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
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