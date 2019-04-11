КДК не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении Сергея Петрова

Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал решение КДК по поводу удаления игрока "Краснодара" Сергея Петрова в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0).

– Мы получили от футбольного клуба "Краснодар" письмо с просьбой об отмене красной карточки Петрову, – сказал Григорьянц. – В соответствии с регламентом мы обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать свое заключение по этому вопросу. Мы получили объяснение от самого Сергея Петрова, в котором он принес извинение за допущенное нарушение и сказал о том, что у него не было умысла нарушать правила и причинять вред сопернику. Он неправильно рассчитал свою скорость и пообещал впредь играть аккуратнее. Он принес извинение за это нарушение.

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела данный эпизод и вынесла следующее заключение: в соответствии с правилами игры судья имел основания для вынесения прямой красной карточки. В этом же заключении указано, что игрок "Краснодара" должен был быть удален с поля либо через прямую красную карточку, либо через вторую желтую. Оснований для отмены красной карточки у нас не было, ее мы Петрову не отменили. Заявление "Краснодара" по отмене красной карточки мы не удовлетворили, при этом КДК вынес следующее решение: не применять к Петрову дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической, на одну игру. (Елена Григорьевская)