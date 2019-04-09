Михаил Гершкович: "Качество футбола в матче "Спартак" - ЦСКА было очень низкое"

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович - о матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (0:2).

– В дерби были страсть, борьба, движение, скорости, но качество самого футбола очень низкое, – цитируют Гершковича "Известия" – Процент брака просто зашкаливал. Все проблемы – в уровне мастерства футболистов. То же самое касается и матча "Локомотива" с "Зенитом". С учетом того что ни одна команда в чемпионате сегодня не показывает фундаментальный футбол, основанный на высоком качестве игры, исход сезона совершенно непредсказуем.

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