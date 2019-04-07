21:46 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "У ЦСКА появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своим мнением о матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0) в беседе с корреспондентом "СЭ" Виталием Айрапетовым.

 
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил: есть шанс, что Никола Влашич (№8), арендованный у &quot;Эвертона&quot;, останется в ЦСКА.Роман Бабаев: "Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с "Эвертоном"

– Можно ли сказать, что программа-минимум или даже программа-медиум выполнена?

– Нет. Так вопрос ставить нельзя. Очень приятно, что мы добились тех результатов, о которых вы упомянули. Матчи с "Реалом" вообще стоят особняком. Победы над "Спартаком" все-таки могут случаться чаще в силу объективных причин. Но все равно: главное для нас – итоговый результат в сезоне. В начале чемпионата возникали определенные опасения в силу того, что команда очень серьезно обновилась – нас покинули 11 человек. Причем речь идет о футболистах, которые долгое время составляли костяк и отчасти являлись лицом ЦСКА.

Но сейчас ситуация поменялась. В заключительно части турнира РПЛ появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Будем к этому стремиться. Конечная цель еще не достигнута, – сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

После матча против красно-белых ЦСКА поднялся на третью строчку с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата – "Зенита" на 5 баллов.

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Спартак - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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