Роман Бабаев: "У ЦСКА появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своим мнением о матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0) в беседе с корреспондентом "СЭ" Виталием Айрапетовым.

– Можно ли сказать, что программа-минимум или даже программа-медиум выполнена?

– Нет. Так вопрос ставить нельзя. Очень приятно, что мы добились тех результатов, о которых вы упомянули. Матчи с "Реалом" вообще стоят особняком. Победы над "Спартаком" все-таки могут случаться чаще в силу объективных причин. Но все равно: главное для нас – итоговый результат в сезоне. В начале чемпионата возникали определенные опасения в силу того, что команда очень серьезно обновилась – нас покинули 11 человек. Причем речь идет о футболистах, которые долгое время составляли костяк и отчасти являлись лицом ЦСКА.

Но сейчас ситуация поменялась. В заключительно части турнира РПЛ появились хорошие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Будем к этому стремиться. Конечная цель еще не достигнута, – сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

После матча против красно-белых ЦСКА поднялся на третью строчку с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата – "Зенита" на 5 баллов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр