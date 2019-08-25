«Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова

Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова. Последний ранее также выступал за «Краснодар».

— Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба, — написал Фундукян в Instagram. — В перерыве матча с «Локомотивом» часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша — а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Фьола, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.

И еще. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Федора Смолова — это было неприятно. Хочу напомнить, что он — двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара». Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, что когда Федор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом.