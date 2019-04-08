Олег Романцев: "ЦСКА использовал почти все возможности, а "Спартак" их разбазарил"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - о матче с ЦСКА (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

– Не показалось, что после обидной ничьей на последних минутах встречи с "Уфой", ЦСКА вышел на поле с особым настроем?

– Только в самом начале встречи, когда армейцы ненадолго прижали спартаковцев к воротам. В остальном, в плане мобилизованности и желании вести борьбу, хозяев упрекнуть не в чем. И если по ходу встречи какие-то мысли по поводу превосходства ЦСКА в настрое появлялись, то это происходило исключительно в результате ошибок хозяев.

– Считаете, что у ЦСКА ошибок было меньше?

– Да нет, их хватало и у армейцев. Просто они использовали практически все свои возможности забить, а "Спартак" их разбазарил. Ну скажите, как мог махнуть мимо мяча, после прострела в первом тайме, оказавшийся перед пустыми воротами Зе Луиш? Забей африканец на 22-й минуте, все могло бы сложиться иначе. Ведь в таких принципиальных встречах первый гол очень важен. Это как нокдаун в боксе, когда мощным ударом даешь противнику почувствовать, что ты в порядке. А он после такого начинает суетиться и нервничать. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева – здесь.