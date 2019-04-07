"Забить два гола и завоевать три очка - это здорово". Сигурдссон - о матче со "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что исход матча 22-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:0) решил второй тайм. 19-летний исландец оформил дубль в этой встрече.

- Это важнейшая победа для нас, - сказал Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе. - Мы знали, что нам будет тяжело. Рад, что удалось завоевать три очка. Что не получилось в первом тайме? Мы начали встречу не так хорошо, как требовалось. Наверное, было слишком много эмоций. Но второй тайм мы провели очень здорово. И это решило исход матча.

Первый гол? Защитник и вратарь "Спартака" не поняли друг друга. Мы нанесли три или четыре удара в створ, которые были заблокированы. Но потом я смог отправить мяч в ворота. Второй гол решил исход матча. Прежде всего, нам нужно было открыть счет, а потом удалось укрепить преимущество. После этого мы постарались успокоить игру, отошли назад и стали обороняться. С того момента, как я перешел в ЦСКА, все только и говорили о том, что самый важный матч в сезоне - против "Спартака". Так что это здорово - забить два гола и завоевать три очка.

Мы прекрасно слышали наших фанатов на протяжении всего матча. И мы очень признательны им за это. Мы как следует насладимся этой победой, а дальше сфокусируемся на следующих играх. Будем стараться добыть три очка во всех оставшихся играх сезона. Лучшая ли это моя игра за ЦСКА? Да, наравне с матчем против "Реала"!

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.

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