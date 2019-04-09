00:16 | Футбол — РПЛ

Гончаренко о матче со "Спартаком": "Чем усерднее мы трудимся, тем мы удачливее"

0
Обсудить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче со "Спартаком" (2:2) в 22-м туре чемпионата России

- Помогло ли ЦСКА везение или мастерство Акинфеева? Чем усерднее мы трудимся, тем мы удачливее. Где-то может не везти, а где-то футбол компенсирует, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".-  Мы могли сыграть вничью со "Спартаком" и обыграть "Уфу". Получилось по-другому. Мы понимали, что обе команды будут атаковать и победит та команда, где будет более удачливая группа атаки.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

Опрос

"Спартак" проиграл ЦСКА. Он еще может стать чемпионом?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ