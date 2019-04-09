Гончаренко о матче со "Спартаком": "Чем усерднее мы трудимся, тем мы удачливее"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче со "Спартаком" (2:2) в 22-м туре чемпионата России

- Помогло ли ЦСКА везение или мастерство Акинфеева? Чем усерднее мы трудимся, тем мы удачливее. Где-то может не везти, а где-то футбол компенсирует, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".- Мы могли сыграть вничью со "Спартаком" и обыграть "Уфу". Получилось по-другому. Мы понимали, что обе команды будут атаковать и победит та команда, где будет более удачливая группа атаки.

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