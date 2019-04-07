Роман Бабаев: "В два раза увеличилась совокупная цена всех новичков ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал талантливым 19-летнего исландского нападающего красно-синих Арнора Сигурдссона. Форвард отметился дублем в матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0).

В текущем сезоне Сигурдссон принял участие в 20 матчах ЦСКА, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

– Арнор еще даже одного полного сезона за нас не отыграл. Очевидно, что это талантливый футболист, очень молодой, как и вся наша команда. У Сигурдссона большой потенциал. Думаю, он, как и все другие новички, станет прогрессировать.

– Во сколько раз сейчас выросла трансферная стоимость Сигурдссона по сравнению с началом сезона?

– Конкретно про него сейчас сказать не готов – специально по нему не отслеживал. Но где-то видел статистику: по данным transfermarkt.de – если не ошибаюсь – в два раза увеличилась совокупная цена всех наших новичков. Соответственно, наверное, это касается и Сигурдссона, – сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

После матча против красно-белых ЦСКА поднялся на третью строчку с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата – "Зенита" на 5 баллов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр