22:07 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "В два раза увеличилась совокупная цена всех новичков ЦСКА"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал талантливым 19-летнего исландского нападающего красно-синих Арнора СигурдссонаФорвард отметился дублем в матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0).

В текущем сезоне Сигурдссон принял участие в 20 матчах ЦСКА, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

 
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил: есть шанс, что Никола Влашич (№8), арендованный у &quot;Эвертона&quot;, останется в ЦСКА.Роман Бабаев: "Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с "Эвертоном"

– Арнор еще даже одного полного сезона за нас не отыграл. Очевидно, что это талантливый футболист, очень молодой, как и вся наша команда. У Сигурдссона большой потенциал. Думаю, он, как и все другие новички, станет прогрессировать.

– Во сколько раз сейчас выросла трансферная стоимость Сигурдссона по сравнению с началом сезона?

– Конкретно про него сейчас сказать не готов – специально по нему не отслеживал. Но где-то видел статистику: по данным transfermarkt.de – если не ошибаюсь – в два раза увеличилась совокупная цена всех наших новичков. Соответственно, наверное, это касается и Сигурдссона, – сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

После матча против красно-белых ЦСКА поднялся на третью строчку с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата – "Зенита" на 5 баллов.

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Спартак - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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