11:23 | Футбол — РПЛ

Магнуссон поддерживал ЦСКА на трибуне в дерби со "Спартаком". Фото

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон следил за матчем 22-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0), информирует сайт болельщиков красно-синих RBWorld. 26-летний исландец пропускал игру из-за травмы.

После этой победы ЦСКА расположился на третьей строчке с 40 очками в турнирной таблице РПЛ.

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Спартак - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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