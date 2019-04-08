Магнуссон поддерживал ЦСКА на трибуне в дерби со "Спартаком". Фото

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон следил за матчем 22-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0), информирует сайт болельщиков красно-синих RBWorld. 26-летний исландец пропускал игру из-за травмы.

После этой победы ЦСКА расположился на третьей строчке с 40 очками в турнирной таблице РПЛ.

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