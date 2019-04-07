Каррера ответил Андрею Федуну

Экс-главный тренер "Спартака" дал эксклюзивное интервью "СЭ"

Каррера прилетал в Москву две недели назад, погостил в столице неделю, посетил матч 20-го тура РПЛ "Спартак" – "Зенит" (1:1), а затем вернулся в Италию, в Бергамо.

С того времени красно-белые провели два матча – если в Грозном при посредственной игре добыли победа, то в дерби с ЦСКА потерпели болезненное поражение, которое вызвало жесткие оценки болельщиков и специалистов.

Незадолго до матча с армейцами Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", брат владельца клуба в интервью "СЭ" дал довольно жесткую оценку работе Массимо. Мы задали подобный вопрос на эту тему и итальянцу.

– Федун-младший сказал, что в постчемпионский сезон вы "поплыли" и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?

– Слишком уважаю владельцев "Спартака" – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

– Удалось ли посмотреть дерби? Ваше резюме по нему?

– К сожалению нет, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.

– Болельщики “Спартака" крайне разочарованы результатом и игрой с ЦСКА. Что им скажете?

– Могу пожелать продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша еще восемь туров и возможно все. Ситуация еще может измениться. (Сергей Егоров)

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