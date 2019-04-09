"Спартаку" будет сложно зацепиться за зону Лиги чемпионов". Геркус подвел итоги 22-го тура РПЛ

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме подвел итоги 22-го тура премьер-лиги. В частности, он написал, что "Спартаку" будет сложно попасть в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА (0:2).

- Друзья, судьбоносный тур РПЛ позади. Но судьба ни одной команды чемпионата еще не решена. Интрига закручивается все сильнее. И не только в борьбе за чемпионство и еврокубки, но и в подвале таблицы. Обо всем по порядку в традиционных пяти тезисах.

⠀

1. Начнем с "Локо" - "Зенит". Во-первых, в этом матче встречался лидер с действующим чемпионом. Во-вторых, в обоих клубах я имел удовольствие работать. Это был тот самый случай, когда ничья - максимально адекватный по игре результат, хотя, надо признать, "Локомотиву" немного повезло с автоголом соперника. Шоу при таких исходных не получилось. Обе команды сосредоточились на обоюдном сдерживании. Это была битва. И если "Зенит" такой исход вполне может устроить, то от "Локо" ожидал большей смелости в атаке, его шансы защитить титул сильно уменьшились.

⠀

2. "Спартак" и ЦСКА выдали два диаметрально противоположных тайма. В первые 45 минут красно-белые здорово двигались и как минимум дважды должны были заливать. После перерыва же мы наблюдали обратную картину. Вот только армейцы своими шансами воспользовались - забили два гола, могли забить еще столько же. Футболисты "Спартак" сильно удивили тем, что во втором тайме опустили руки, смиренно приняв поражение задолго до финального свистка. И это при своих болельщиках, при аншлаге. Теперь красно-белые отстают от "Зенита" на 9 очков и, сохраняют чисто умозрительный шанс на чемпионство. Да и за зону ЛЧ "Спартаку" будет сложно зацепиться.

⠀

3. Самый закрученный сюжет неожиданно выдали "Урал" и "Енисей". Вообще с точки зрения прогнозов 22-й тур выдался максимально сложным (хотя исход этого матча я предположил верно). В последних матчах казалось, что "Енисей" уже играет без особой веры в успех. Но к 70-й минуте команда Дмитрия Аленичева вела в Екатеринбурге 2:0. Учитывая, что хозяева еще сами не обезопасили себя от вылета, этот счет выглядел удивительным. А затем мы наблюдали за действом под названием "уральский характер". Три гола подопечных Дмитрия Парфенова перевернули игру - браво! Такие сюжеты и такие интриги нужны турниру.

4. "Динамо" не смогло выиграть важнейший матч в Махачкале и для меня такой результат является сенсацией. Бело-голубые находятся в зоне вылета и обязаны цепляться за матчи с аутсайдерами. Но в очередной раз не получилось. В последних четырех матчах динамовцы забили всего один мяч. Не самая приятная тенденция.

⠀

5. Последним тезисом отдам должное характеру "Краснодара". Если вынести за скобки предыдущий матч с "Анжи", то очевидно, что "Краснодар" в последнее время переживает тяжелый период. Не складывался для команды Мурада Мусаева и матч с "Крыльями". Тяжелое сражение, да еще и в меньшинстве по ходу второго тайма остались. Но краснодарцы все же вырвали победу в добавленное время и вновь вернулись на второе место в таблице! Зачастую именно такие волевые победы помогают переломить затянувшийся кризис, - написал Геркус в своем Инстаграме.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр