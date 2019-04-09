"Спартак" показал сюжет с тенью Карреры

"Спартак" на своем официальным youtube-канале опубликовал видео по итогам матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В анонсе сюжета обещан рассказ про "тень Карреры" - бывшего главного тренера красно-белых, в ходе которого делается вывод: "Наверное, в этом году нам уже не стоит рассчитывать на чемпионство".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Ростова".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. В настоящее время красно-белых возглавляет Олег Кононов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр