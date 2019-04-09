15:43 | Футбол — РПЛ

"Спартак" показал сюжет с тенью Карреры

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"Спартак" на своем официальным youtube-канале опубликовал видео по итогам матча 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В анонсе сюжета обещан рассказ про "тень Карреры" - бывшего главного тренера красно-белых, в ходе которого делается вывод: "Наверное, в этом году нам уже не стоит рассчитывать на чемпионство".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против "Ростова".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. В настоящее время красно-белых возглавляет Олег Кононов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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