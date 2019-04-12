Никола Влашич: "В перерыве матче со "Спартаком" поняли, что надо резко прибавить"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

– Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над "Спартаком" эмоциональнее других?

– Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У "Спартака" имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.