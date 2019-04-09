Виктор Гончаренко: "У футболистов ЦСКА жесткий запрет на комментарии по тактике"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в гостях программы "Тотальный футбол" рассказал о том, что сказал футболистам команды в перерыве матча 22-го тура чемпионата России со "Спартаком".

- Что произошло в перерыве матча со "Спартаком"?

- Все нравится, когда кто-то выносит из раздевалки. Но у нас жесткий запрет, чтобы комментировать тактические вещи. Это знают все футболисты. Если мне можно иногда что-то сказать, то футболистам нельзя. Да там был достаточно неприятный разговор. Здесь были претензии и к опорным полузащитникам, так как они не делали то, что мы говорили на установке. И дальше была цепная реакция ко всем игрокам.

- Что вы вообще делаете в перерыве обычно? Сколько минут у вас было общения?

- Как правило это 5-7 минут. Потому что игроки должны прийти, успокоиться. Дальше наступает мое время уже после общения с помощниками

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