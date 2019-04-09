Александр Мейтин: "На дерби задержано два гражданина, находящихся в федеральном розыске"

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 22-го тура рассказал о том, как прошло московское дерби "Спартак" - ЦСКА (0:2) с точки зрения безопасности.

– Есть объяснение, почему так много пиротехники было на дерби?

– Дерби. Пытались на досмотре не пропустить. Кое-что удалось забрать, кое-что удалось пронести.

– Как прошло с точки зрения безопасности?

– Все прошло на высоком уровне. Все прошло хорошо. Мэрия Москвы совместно с ГУМВД предоставили дополнительные 64 камеры на входных группах на дерби, которые в режиме реального времени отслеживали всех входящих на стадион. Удалось установить 5 человек, которые нарушили запрет на посещение матчей. Также было задержано два гражданина, находящихся в федеральном розыске. (Юлия Яковлева)

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