Александр Егоров: "Первый гол ЦСКА "Спартаку"? Он забит чисто"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров – о ВАР и спорном эпизоде в матче "Спартак" – ЦСКА.
– Как оцениваете первый опыт ВАР?
– Для нас это большой шаг вперед. Это будущее, от этого никуда не деться. Вы же слышали Семина, сначала он говорил давайте ВАР, потом у него стало чуть другое отношение.
Какой у нас разговор был с Юрием Павловичем:
– Вы судите, а за монитором кто сидит?
– Другой арбитр.
– Ну вот один ошибался на поле, другой будет ошибаться за монитором.
– Что скажете об эпизоде с первым голом ЦСКА в ворота "Спартака"?
– По мнению департамента гол забит чисто, никакого нарушения там нет. Там ничего не нужно мерить линейкой, всем понятно, что такие мячи нужно засчитывать. (Юлия Яковлева)
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