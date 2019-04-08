Кристиян Бистрович: "Перформанс болельщиков "Спартака" был лишь мотивацией для ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

– Почему первый тайм получился для ЦСКА таким трудным?

– Сложно сказать. Обе команды были нацелены на победу, и любой эпизод мог повлиять на исход матча. Возможно, у "Спартака" в первом тайме было преимущество, и они создали один или два шанса, чтобы забить. Но во втором тайме мы полностью владели игрой.

– За счет чего удалось переломить ход встречи?

– Мы забили быстрый гол в самом начале второго тайма. Это был отличный момент. Здорово, что после этого мы не остановились, не стали играть на удержание, а продолжили атаковать. У нас были моменты, нам удалось забить второй гол. После этого у нас уже не было действительно хороших шансов снова огорчить соперника.

– На матче был аншлаг, и перед игрой болельщики "Спартака" подготовили масштабный перформанс. Вы ощущали давление трибун?

– Лично я всегда испытываю невероятные эмоции, когда играю при большом количестве людей. И даже если болельщиков соперника больше, чем фанатов нашей команды. Я просто люблю играть при полном стадионе, мне нравится эта атмосфера. А перформансы оппонента – лишь мотивация для нас, - цитируют Бистровича "Известия".

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