Виктор Гончаренко: "Главное, чтобы Чалов не начал тянуть одеяло на себя"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в гостях программы "Тотальный футбол" на "Матч Премьер" рассказал о прогрессе форварда команды Федора Чалова.

- Поменялось ваше ощущение в клубе после того, как серьезно омолодился состав?

- Конечно, изменились немного требования и мое отношение к футболистам. Молодых футболистов надо еще лепить, их надо подгонять, направлять. Если оценивать нашу оборону или атаку было отдано на откуп игрокам. К молодым требования гораздо жестче. Здесь нужно понимать, что мы должны быть единым целым, где никто не должен выпадать

- Получается, вам стало легче работать?

- Можно и так сказать. Но когда ты теряешь таких, как Муса и Думбья, хочется купить им кого-то на замену. Здесь палка о двух концах, ведь можно растить молодого Чалова, который с каждым месяцем становится лучше и лучше. Вот и выходит: либо покупаешь, либо начинаешь воспитывать. Федя Чалов имеет сильные качества в единоборствах. Но он должен научиться сохранять мяч под давлением.

- Есть качества, которые выделяют Чалова в чемпионате России?

- Когда ты работаешь с игроком, ты понимаешь его ментальность и качества, которые можно улучшить. Когда есть условный Азмун, ты можешь много не замечать. Чалова я вижу каждый день, поэтому не могу его объективно сравнивать с другими. Могу сказать о Феде. Он всегда работает на команду, он хорошо понимает наши решения в плане и обороны, и атаки. Он хорошо располагается, он улучшил свое завершение, причем и левой ногой, и правой. Плюс понимание где правильно открыться в штрафной и быстро завершить. Резерв для роста у него огромный. Самое главное, что у него есть желание расти дальше.

- Он думает о звании лучшего бомбардира? Или просто сконцентрирован на каждодневной работе?

- Мне важно, чтобы он действовал в команде. Если он начнет тянуть одеяло на себя, это команде только помешает. Я уверен, что все партнеры по команде готовы помочь Феде стать лучшим бомбардиром. Главное, чтобы он не начал тянуть одеяло на себя. Сейчас этого точно нет.

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