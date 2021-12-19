Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Дзюбы истекает контракт, Азмун уходит. Что будет с нападением «Зенита»?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Сине-бело-голубых ждет обновление.
Артем Дзюба. Дзюба — лучший в России. Доказывает Карпину и всем нам

Дзюба: опция продления

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было».

Эти слова Артем Дзюба произнес в редком осеннем интервью клубной программке перед матчем со «Спартаком». Форма заявления форварда у многих вызвала вопросы, но его посыл ясен: Дзюба пытается убедить клуб в том, что он еще способен приносить ему пользу в будущем. Сейчас этот вопрос стоит остро, ведь действующий контракт Артема с «Зенитом» истекает летом, а в августе ему исполнится 34 года.

В соглашении Дзюбы есть опция автоматического продления на год — для этого ему нужно провести на поле более 70% игрового времени в этом сезоне. Конечно, Артем надеется на активацию опции, ведь в этом случае у него сохранится высокая зарплата. Если 70% Дзюба не наберет, то возможны два пути: «Зенит» вообще не предложит контракт нападающему (маловероятно) или предложит новый на ухудшенных условиях (это нормально, когда речь идет о 34-летнем футболисте).

12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерская команда ушла на&nbsp;зимний перерыв лидером РПЛ. «Зенит» — чемпион. Пока зимний

Требования и непопулярность среди фанатов

Сейчас вообще нельзя строить прогнозы. Констатируем лишь то, что на сегодня Дзюба чуть-чуть недобирает до 70%. При этом результативность у Артема неплохая — он уже забил 10 мячей в чемпионате (в прошлом было 20) и идет на втором месте снайперской гонки позади Гамида Агаларова. Дзюба даже не желает, а требует больше игрового времени. После гола в ворота «Динамо», который сделал его лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, Дзюба крикнул в сторону скамейки, указывая на поле: «Я здесь должен быть» (нецензурные междометия опустим).

Очевидно, что это было обращение к Сергею Семаку, который в этом сезоне стал реже выпускать Дзюбу на поле. Сильно повлияла на игровое время форварда новая схема — в 3-4-2-1 нет места двум центральным нападающим, поэтому тренерский штаб активно устраивал ротацию. Дзюба уже не в приоритете у тренера, а у болельщиков — подавно. «Вираж» абсолютно в каждом матче освистывает Артема и открыто требует его ухода. Болельщикам не понравилось и то, что в день последней игры года с «Динамо» по соцсетям разлетелось фото, на котором Дзюба с семьей кормит скатов на Мальдивах. Понятно, что снимок опубликовал не сам нападающий, но это все равно лишний удар по репутации Артема.

Алексей Сутормин, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий (слева направо). Что с контрактами «Зенита»? Продлят ли Дзюбу, Азмуна, Ракицкого и других?

Азмун хочет в Европу

Если ситуация с Дзюбой неопределенная, то будущее Сердара Азмуна почти решено. У иранца тоже летом истекает соглашение с «Зенитом», так что он может покинуть клуб свободным агентом. Более того, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на лионского журналиста L'Equipe Юго Гильме сообщил о скором переходе Азмуна в «Лион». По их информации, клуб с форвардом уже договорился о четырехлетнем контракте, который начнет действовать с июня 2022-го. При этом французы попытаются выкупить Азмуна уже зимой.

«Зенит» вполне может согласиться на сделку в январе: клуб хочет сохранить иранца и даже предложил ему новый контракт. Но сине-бело-голубые понимают, что летом они не получат вообще ничего. Азмун давно и открыто говорит о намерении попробовать свои силы в Европе, и тут реальный шанс. 1 января ему исполнится 27 лет, так что для него сейчас отличное время для перехода. Другое дело, что «Лион» сейчас не в лучшей форме — в чемпионате Франции он занимает 13-е место и может пролететь мимо еврокубков.

Получается, что уже в ближайшее время передняя линия «Зенита» может полностью измениться — у Александра Ерохина, который при Семаке регулярно играет на позиции форварда, летом тоже истекает контракт. У него в соглашении опция автоматического продления тоже есть, но не факт, что она будет активирована.

Агустин Альварес. Замена Азмуну или 15 миллионов на ветер? Как играет потенциальный новичок «Зенита» Агустин Альварес

Три потенциальные замены

Поэтому клуб сейчас активно ищет замены на рынке. В последнее время в прессе мелькали три фамилии: 23-летний бразилец Артур Кабрал («Базель»), его 20-летний соотечественник Юри Алберто («Интернасионал») и 20-летний уругваец Агустин Альварес («Пеньяроль»). У каждого из них есть свои преимущества, но официальных предложений ни по одному из футболистов сине-бело-голубые пока не делали.

Кабрал выглядит предпочтительным вариантом. Он старше других, уже адаптирован к игре в Европе, а сейчас лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии и Лиги конференций. Агент Кабрала уже подтвердил интерес «Зенита». Goal.com сообщает, что «Базель» хочет за форварда 15 миллионов евро, а лидеры РПЛ готовы предложить 11 миллионов и еще три в качестве бонусов.

Алберто — один из лучших бомбардиров минувшего чемпионата Бразилии. «Интернасионал» хочет за него 25 миллионов, а «Зенит» предлагает 15. О вероятном трансфере говорит то, что Алберто недавно подписался в Instagram на всех четырех бразильцев сине-бело-голубых, а они в ответ — на него (кроме Дугласа Сантоса).

Юри Алберто. Пятый бразилец в «Зените»? Кто такой Юри Алберто, который может заменить Азмуна

Наконец, уругваец Альварес. Его агент подтвердил ведение переговоров с «Зенитом», и это так: «СЭ» еще на прошлой неделе сообщал, что клуб готов предложить за форварда 15 миллионов евро, а его представители запросили личный контракт для футболиста на общую сумму в 2 миллиона евро. Инициатор покупки Альвареса — генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, однако пока эту инициативу еще не одобрила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

В любом случае перемены в «Зените» назрели. Команда не молодеет, и даже до перехода на новую схему Семак просил у руководства форварда. Его тренер не получил, поэтому Ерохин продолжает вынужденно исполнять эту роль. Возможно, уже зимой в «Зените» появится новый нападающий, а эпоха Азмуна и Дзюбы постепенно сменится на другую.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Виданное дело: Минобороны показало экспериментальный образец С-70 «Охотник»
1
40
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги