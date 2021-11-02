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Что с контрактами «Зенита»? Продлят ли Дзюбу, Азмуна, Ракицкого и других?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 13:00
Алексей Сутормин, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий (слева направо). Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Алексей Сутормин, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий (слева направо). Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Разбираем ситуацию с истекающими соглашениями футболистов невского клуба.

Восемь неизвестных

Трансферное окно давно закрыто, но у менеджмента сине-бело-голубых работы достаточно. На сегодня сразу у восьми футболистов «Зенита» контракты истекают летом 2022 года, значит, есть немаленькая вероятность, что часть из них покинет Санкт-Петербург. Как известно, за полгода до конца договора с клубом футболисты имеют право открыто вести переговоры со всеми желающими и заключать новые соглашения, так что «Зениту» стоит решить вопрос как можно раньше.

Невский клуб активно работает в этом направлении. Уже осенью «Зенит» продлил контракты до 2026 года с двумя безусловными футболистами стартового состава — Дугласом Сантосом и Вильмаром Барриосом. Но риск ухода некоторых игроков все еще существует. Разберем ситуацию каждого.

Публикация от Stanislav Kritciuk (@kritciuk01)

Станислав Крицюк, 30 лет

Российский голкипер присоединился к «Зениту» минувшим летом. Тогда все произошло быстро, в чем признавался сам Крицюк. Поэтому и условия контракта были необычными — контракт подписан по схеме «1+1». Сам Крицюк на своей презентации все объяснил: «Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99 процентов это контракт на два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет правильнее».

Действительно, волноваться Станиславу не о чем. Сейчас он футболист стартового состава, его покупали именно под основу. Конечно, к лету он может потерять статус первого номера, но альтернатив на российском рынке немного. Опция будет активирована.

Вероятность продления: 99%

Михаил Кержаков, Даниил Одоевский и&nbsp;Давид Бязров. «Зениту» нужен вратарь. Кержакова и Одоевского мало для Лиги чемпионов

Михаил Кержаков, 34 года

В январе вратарю исполнится 35 лет. За все время в «Зените» Кержаков никогда не считался безоговорочно основным вратарем, но в качестве дублера его помощь неоценима. К тому же Кержаков — один из тех, кто отвечает за атмосферу в раздевалке «Зенита». Еще один плюс Михаила — он доморощенный игрок, что теоретически может позволить клубу увеличивать заявку футболистов на сезон. Правда, у «Зенита» и на игры чемпионата далеко не всегда набирается полная заявка, но это не так важно в данном случае.

Кержаков не очень доволен статусом вечно второго, зато в родном клубе он завоевывает трофеи. Вполне возможно, что в июле ему предложат очередной контракт на год с усечением зарплаты, но Михаил должен остаться.

Вероятность продления: 90%

Сердар Азмун, 26 лет

Одна из главных звезд всей лиги вполне могла покинуть Россию летом. К покупке был близок «Лион», но по финансовым условиям сделка не состоялась.

Тем не менее иранец все еще может уйти. Он не раз подчеркивал в интервью, что хочет попробовать себя в Европе. Спрос на Азмуна есть, а значит, обязательно последуют и предложения. Все как раз зависит от них. По данным «СЭ», Сердару «Зенит» уже предлагал контракт, но пока форвард не спешит его продлевать. Многое станет ясно уже зимой.

Вероятность продления: 50%

Магомед Оздоев. «Зенит» надолго остался без Оздоева. Почему это не страшно для чемпиона

Магомед Оздоев, 28 лет

На днях центральному хавбеку «Зенита» исполнится 29 лет. Для полузащитника его плана это пограничный возраст — Оздоев уже не молод, но и списывать его рано.

Против Оздоева играют три вещи. Во-первых, в прошлом сезоне в «Зенит» перешел Вендел, который фактически вытеснил Магомеда из основы. Во-вторых, в новой схеме 3-4-2-1 у полузащитника не так много шансов на постоянное место в основе. В-третьих, Оздоев травмирован с первого тура. Вот-вот он вернется в общую группу, но после повреждения возвращаться всегда сложно, тем более в работающий механизм. Так что вероятность продления оценим не очень высоко.

Вероятность продления: 30%

Ярослав Ракицкий, 32 года

После победы над «Динамо» болельщики «Зенита» в соцсетях запустили мини-кампанию, призывая продлить контракт Ярослава Ракицкого. Украинский защитник проводит один из лучших отрезков в России, а в пятницу в сотой игре за «Зенит» он забил шикарный гол со штрафного.

Ракицкий неожиданно раскрылся в схеме с тремя защитниками, ему вновь вернули стандарты — он снова стал исполнять как угловые, так и штрафные. Но его будущее все еще туманно. У Ракицкого уже солидный возраст, проблемы со здоровьем в последнее время сказываются все чаще — из-за них он точечно пропускает игры. Многое упирается и в лимит. Ракицкий — иностранец, а для «Зенита» каждая легионерская позиция на вес золота.

Вероятность продления: 60%

11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. Алексей Сутормин. Карпин и Сутормин переписывают капитанские рекорды сборной

Алексей Сутормин, 27 лет

Два года фланговый защитник «Зенита» считался запасным, но в этом сезоне Сутормин совершил прорыв. Помогли два фактора: переход на схему 3-4-2-1 и травма Караваева. Пожалуй, сейчас лучшее время в карьере Алексея — все настолько хорошо, что в сборной России ему доверили капитанскую повязку.

Сутормин — в расцвете сил, шутки про 50 тысяч рублей давно в прошлом, и нет видимых причин для того, чтобы Алексея отпускать свободным агентом.

Вероятность продления: 90%

Александр Ерохин, 32 года

Ерохин — отличная подстраховка для форвардов и полузащитников. Универсалов в «Зените» достаточно, но только Ерохин может почти без потери качества закрыть позицию центрфорварда. Он и забивает много отрезками, так что «Зениту» Ерохин необходим.

Другое дело, что сам Александр не совсем в восторге от своей роли. Конечно, он хочет играть больше и доказывает делом свое стремление. Контракт «Зенит» наверняка предложит, но может ухудшить его условия. Тогда будет слово за Ерохиным.

Вероятность продления: 70%

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Артем Дзюба, 33 года

Одна из основных интриг сезона — контракт Дзюбы. Ему уже 33, он сейчас регулярно забивает за «Зенит», однако не всегда попадает в стартовый состав команды. А ведь это важно: по данным «СЭ», Дзюба должен провести 70 процентов игрового времени, чтобы в его соглашении была активирована опция автоматического продления на год. Вероятно, именно поэтому Артем после гола в ворота «Динамо» что-то кричал в сторону скамейки. Его посыл ясен: Дзюба хочет играть чаще.

Сейчас Артему не хватает совсем чуть-чуть до искомых 70 процентов. И сложно предсказать развитие ситуации. Но вряд ли в конце сезона все будет в это упираться. Даже если вдруг Дзюба не достигнет необходимой планки для продления контракта, «Зенит» наверняка все равно подпишет с ним новый.

Вероятность продления: 80%

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Гоша Чернов все материалы автора

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