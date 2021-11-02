Что с контрактами «Зенита»? Продлят ли Дзюбу, Азмуна, Ракицкого и других?

Разбираем ситуацию с истекающими соглашениями футболистов невского клуба.

Восемь неизвестных

Трансферное окно давно закрыто, но у менеджмента сине-бело-голубых работы достаточно. На сегодня сразу у восьми футболистов «Зенита» контракты истекают летом 2022 года, значит, есть немаленькая вероятность, что часть из них покинет Санкт-Петербург. Как известно, за полгода до конца договора с клубом футболисты имеют право открыто вести переговоры со всеми желающими и заключать новые соглашения, так что «Зениту» стоит решить вопрос как можно раньше.

Невский клуб активно работает в этом направлении. Уже осенью «Зенит» продлил контракты до 2026 года с двумя безусловными футболистами стартового состава — Дугласом Сантосом и Вильмаром Барриосом. Но риск ухода некоторых игроков все еще существует. Разберем ситуацию каждого.

Станислав Крицюк, 30 лет

Российский голкипер присоединился к «Зениту» минувшим летом. Тогда все произошло быстро, в чем признавался сам Крицюк. Поэтому и условия контракта были необычными — контракт подписан по схеме «1+1». Сам Крицюк на своей презентации все объяснил: «Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99 процентов это контракт на два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет правильнее».

Действительно, волноваться Станиславу не о чем. Сейчас он футболист стартового состава, его покупали именно под основу. Конечно, к лету он может потерять статус первого номера, но альтернатив на российском рынке немного. Опция будет активирована.

Вероятность продления: 99%

Михаил Кержаков, 34 года

В январе вратарю исполнится 35 лет. За все время в «Зените» Кержаков никогда не считался безоговорочно основным вратарем, но в качестве дублера его помощь неоценима. К тому же Кержаков — один из тех, кто отвечает за атмосферу в раздевалке «Зенита». Еще один плюс Михаила — он доморощенный игрок, что теоретически может позволить клубу увеличивать заявку футболистов на сезон. Правда, у «Зенита» и на игры чемпионата далеко не всегда набирается полная заявка, но это не так важно в данном случае.

Кержаков не очень доволен статусом вечно второго, зато в родном клубе он завоевывает трофеи. Вполне возможно, что в июле ему предложат очередной контракт на год с усечением зарплаты, но Михаил должен остаться.

Вероятность продления: 90%

Сердар Азмун, 26 лет

Одна из главных звезд всей лиги вполне могла покинуть Россию летом. К покупке был близок «Лион», но по финансовым условиям сделка не состоялась.

Тем не менее иранец все еще может уйти. Он не раз подчеркивал в интервью, что хочет попробовать себя в Европе. Спрос на Азмуна есть, а значит, обязательно последуют и предложения. Все как раз зависит от них. По данным «СЭ», Сердару «Зенит» уже предлагал контракт, но пока форвард не спешит его продлевать. Многое станет ясно уже зимой.

Вероятность продления: 50%

Магомед Оздоев, 28 лет

На днях центральному хавбеку «Зенита» исполнится 29 лет. Для полузащитника его плана это пограничный возраст — Оздоев уже не молод, но и списывать его рано.

Против Оздоева играют три вещи. Во-первых, в прошлом сезоне в «Зенит» перешел Вендел, который фактически вытеснил Магомеда из основы. Во-вторых, в новой схеме 3-4-2-1 у полузащитника не так много шансов на постоянное место в основе. В-третьих, Оздоев травмирован с первого тура. Вот-вот он вернется в общую группу, но после повреждения возвращаться всегда сложно, тем более в работающий механизм. Так что вероятность продления оценим не очень высоко.

Вероятность продления: 30%

Ярослав Ракицкий, 32 года

После победы над «Динамо» болельщики «Зенита» в соцсетях запустили мини-кампанию, призывая продлить контракт Ярослава Ракицкого. Украинский защитник проводит один из лучших отрезков в России, а в пятницу в сотой игре за «Зенит» он забил шикарный гол со штрафного.

Ракицкий неожиданно раскрылся в схеме с тремя защитниками, ему вновь вернули стандарты — он снова стал исполнять как угловые, так и штрафные. Но его будущее все еще туманно. У Ракицкого уже солидный возраст, проблемы со здоровьем в последнее время сказываются все чаще — из-за них он точечно пропускает игры. Многое упирается и в лимит. Ракицкий — иностранец, а для «Зенита» каждая легионерская позиция на вес золота.

Вероятность продления: 60%

Алексей Сутормин, 27 лет

Два года фланговый защитник «Зенита» считался запасным, но в этом сезоне Сутормин совершил прорыв. Помогли два фактора: переход на схему 3-4-2-1 и травма Караваева. Пожалуй, сейчас лучшее время в карьере Алексея — все настолько хорошо, что в сборной России ему доверили капитанскую повязку.

Сутормин — в расцвете сил, шутки про 50 тысяч рублей давно в прошлом, и нет видимых причин для того, чтобы Алексея отпускать свободным агентом.

Вероятность продления: 90%

Александр Ерохин, 32 года

Ерохин — отличная подстраховка для форвардов и полузащитников. Универсалов в «Зените» достаточно, но только Ерохин может почти без потери качества закрыть позицию центрфорварда. Он и забивает много отрезками, так что «Зениту» Ерохин необходим.

Другое дело, что сам Александр не совсем в восторге от своей роли. Конечно, он хочет играть больше и доказывает делом свое стремление. Контракт «Зенит» наверняка предложит, но может ухудшить его условия. Тогда будет слово за Ерохиным.

Вероятность продления: 70%

Артем Дзюба, 33 года

Одна из основных интриг сезона — контракт Дзюбы. Ему уже 33, он сейчас регулярно забивает за «Зенит», однако не всегда попадает в стартовый состав команды. А ведь это важно: по данным «СЭ», Дзюба должен провести 70 процентов игрового времени, чтобы в его соглашении была активирована опция автоматического продления на год. Вероятно, именно поэтому Артем после гола в ворота «Динамо» что-то кричал в сторону скамейки. Его посыл ясен: Дзюба хочет играть чаще.

Сейчас Артему не хватает совсем чуть-чуть до искомых 70 процентов. И сложно предсказать развитие ситуации. Но вряд ли в конце сезона все будет в это упираться. Даже если вдруг Дзюба не достигнет необходимой планки для продления контракта, «Зенит» наверняка все равно подпишет с ним новый.

Вероятность продления: 80%