Пятый бразилец в «Зените»? Кто такой Юри Алберто, который может заменить Азмуна

Рассказываем о потенциальном новичке сине-бело-голубых.

Сложная с хема

Для начала — что об этом известно. Первоисточник информации о переговорах «Зенита» с «Интернасионалом» по поводу трансфера нападающего Юри Алберто — сайт UOL Esporte. Согласно его данным, сделка находится в стадии проработки последних деталей, сумма трансфера составит 14 миллионов евро, и еще 3-4 миллиона клуб из Порту-Алегри может получить в виде бонусов в случае определенных достижений 20-летнего форварда. При любых раскладах это более выгодный вариант, чем 10 миллионов из «Милана», о чем сообщали в октябре в Италии.

Однако авторитетное бразильское издание Globo уточняет данные своих коллег. Согласно второй версии, «Зенит» действительно изучал ситуацию с Юри Алберто, но пока официального предложения «Интер» не получал. Эту информацию Globo подтвердили источники в клубе, а также представители футболиста. Кроме того, клуб не намерен расставаться со своим талантом менее чем за 20 миллионов, а текущий бюджет позволяет сохранить игрока на сезон-2022. К тому же в минувшем сезоне спад пережили все форварды красных, за исключением Алберто, который сейчас является первым выбором в атаке.

Летом «Интер» уже отказался от предложения из Европы, да и осенью одинаково реагировал на слухи о «Милане», «Барселоне», «Арсенале» и «Манчестер Сити». «Мы слышали об этом. Ничего конкретного, но мы видели этот интерес. К нам обращались и другие, но мы прилагаем усилия, чтобы сохранить Юри Алберто», — говорил ESPN президент красных Алессандро Барселлос.

Впрочем, это — как и слова агентов об интересе ведущих клубов мира и сравнении с Роналдо — стандартный набор в ситуации, когда продавец играет на повышение. Зато данные про изучение «Зенитом» ситуации можно связать с очень сложной схемой трансфера футболиста из «Сантоса». В прошлом году «Интер» подписал с Алберто контракт до лета 2025 года, но получил только 75 или — согласно другим источникам — 80 процентов прав на него. Остальными долями владеют прежний клуб, семья форварда и его представители. Разобраться с ходу сложно, однако подобные вещи характерны для Южной Америки и особенно Бразилии. Но если вспомнить Клаудиньо, то у чемпионов России есть опыт приобретения игроков напрямую из этой страны.

Чемпион вместе с Винисиусом Жуниором

Футболом Юри Алберто начинал заниматься в родном Сан-Жозе-дус-Кампусе, а в 2013-м его первой школой стала академия «Сантоса». В клубе Пеле футболист прошел все ступени, и по-настоящему заявить о себе ему удалось еще в команде U-15. На третий год пребывания в системе «рыб» Алберто установил клубный рекорд результативности в чемпионате Паулисты и наколотил 32 мяча.

К шестнадцати годам он стал звездочкой своего возраста, причем уже тогда одинаково успешно играл как в центре, так и на обоих флангах нападения. Так что это настоящий атакующий универсал, развивший свои навыки благодаря вариативности тактических схем «Интера». В «Сантосе» форварда даже называли новым Неймаром, а слухи отправляли то в Италию, то в лондонский «Арсенал», где еще работал Арсен Венгер.

«Замечательно знать, что люди следят за моими успехами издалека. Я слышал разговоры о великих клубах, наблюдающих за мной, и, без сомнения, это моя мечта — однажды добиться успеха за границей», — признавался оказавшийся в центре внимания юноша. Тогда же он говорил, что мечтает об итальянской серии А, привлекающей его тактической выучкой, и мудро рассуждал о том, что потенциальный переезд в Европу не самоцель, а показатель проделанной работы.

И с ней Алберто справлялся на отлично. К середине 2017 года, когда забившего в предыдущем сезоне 51 мяч в 35 играх Алберто привлекли к тренировкам главной команды «Сантоса», он уже выиграл со сборной U-17 чемпионат Южной Америки.

Главной звездой того турнира и его лучшим снайпером, к слову, стал Винисиус Жуниор, а кроме форварда «Реала» вместе с Алберто играли ныне защитник «Шахтера» Витао и в юном возрасте уехавший в леверкузенский «Байер» победитель Олимпиады в Токио Паулинью. Потенциальный зенитовец тоже мог взять олимпийское золото вместе с Малкомом и Клаудиньо, однако, приняв участие в отборе на Игры (два матча), не попал в окончательную заявку.

Мечта о Лиге чемпионов

В 2017-м Алберто подписал свой первый профессиональный контракт и незадолго до своего 17-го дня рождения забил за «Сантос» дебютный мяч в чемпионате штата. Однако стать в родной команде примой он не успел, зато его талант разглядели в «Интернасионале». Финансово благополучном клубе с более мощным подбором игроков и высокой конкуренцией. Она, впрочем, не помешала новичку в первом же сезоне с учетом всех турниров забить 11 мячей. При этом Алберто перенес травму, но, как он философски заметил в интервью Globoesporte: «Есть плохое, которое в конечном итоге приводит к хорошему».

Уже в этом сезоне потенциальный новобранец «Зенита» дважды делал хет-трики. Но одно дело забить три мяча вылетевшему «Шапекоэнсе», и совсем другое — на легендарной «Маракане» три раза поразить ворота «Фламенго». «Это особенный вечер, и лучше, чем ожидалось», — признался тогда забравший домой памятный мяч Алберто.

Кроме того, форвард открыл лицевой счет в Кубке Либертадорес (три гола) и с 12 точными ударами стал самым результативным игроком чемпионата Бразилии в возрасте не старше 20 лет.

— Возможность достичь этой отметки в столь конкурентоспособном чемпионате выпадает немногим. Но я должен держать голову ровно, так как я еще очень молод и все это — часть моего взросления. Сохраняя тот же темп, я знаю, что могу пойти еще дальше, — признавался Алберто в интервью клубной пресс-службе.

А ранее форвард заявил Globoesportе: «Каждый футболист мечтает однажды сыграть в большой лиге в Европе. «Интер» — великий клуб, но сыграть в Лиге чемпионов — мечта». И, возможно, осуществить ее поможет «Зенит». Адаптироваться в окружении соотечественников Алберто точно будет проще, и если сделка осуществится, мы увидим и голы бомбардира, и зажигательные танцы, которыми он отмечает взятие ворот.