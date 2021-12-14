Замена Азмуну или 15 миллионов на ветер? Как играет потенциальный новичок «Зенита» Агустин Альварес

Разбираемся, усилит ли он команду Семака.

Похоже, «Зенит» окончательно смирился с уходом Сердара Азмуна. Иранец может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно (это последняя возможность получить за него хоть какие-то деньги — летом форвард станет свободным агентом), поэтому замену Сердару ищут уже сейчас.

Преемником Азмуна может стать нападающий «Пеньяроля» Агустин Альварес. Вчера «СЭ» сообщал об интересе «Зенита» к 20-летнему уругвайцу — сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро.

Разбираемся, как играет Альварес и готов ли он усилить «Зенит».

Позиция, физические данные

От сравнений уругвайца с Азмуном никуда не деться. Альварес уступает Сердару по габаритам. Причем данные потенциального новичка «Зенита» разнятся в зависимости от источника. По данным Transfermarkt, его рост составляет 180 см. У InStat другие данные — 177 см. Вес уругвайца — 70-71 кг. В любом случае, иранец крупнее — 187 см, 83 кг. Поэтому «Зениту» придется немного скорректировать привычный стиль игры в атаке.

Номинальная позиция Альвареса — центральный нападающий. Официальные источники утверждают, что он ни разу не играл на фланге атаки. В отличие от Азмуна, который, хоть и изредка (в основном в «Ростове» и «Рубине»), но все-таки выходил слева или справа в нападении.

Также Агустин не обладает выдающейся скоростью, зато очень ловок. И может без проблем забить ударом через себя.

Удар, игра головой, реализация

У Альвареса в принципе отличная реализация: при xG 17,0 он забил 23 мяча — даже больше, чем «должен был». При этом Альварес очень прыгучий. Несмотря на свой рост, он довольно много забивает головой: 5 из 23 голов пришли со «второго этажа».

Кто-то скажет, что это всего лишь чемпионат Уругвая. Однако Альварес хорошо зарекомендовал себя по матчам за «Пеньяроль» в Копа Судамерикана — втором по значимости клубном турнире Южной Америки. Там Агустин стал лучшим бомбардиром, записав на свой счет 10 голов в 14 матчах. Во многом благодаря ему «Пеньяроль» дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира («Атлетико Паранаэнсе»).

Альвареса уверенно можно назвать форвардом штрафной: он чувствует позицию, умело «отклеивается» от защитника и находит момент для удара.

А еще неплохо исполняет стандарты — в этом году он забил три мяча со штрафных. Вот один из них:

Дриблинг, передачи, видение поля

Техника у Альвареса на среднем уровне. Он смело идет в дриблинг, но при этом редко заигрывается. В среднем за матч он совершает 2,2 обводки с успешностью 50%. Для сравнения, у Азмуна меньше попыток обыграть соперника, но выше качество (1,5 — 63%).

Агустин любит действовать в подыгрыше: в текущем сезоне он, по данным InStat, отдал восемь результативных передач. Особенно эффективен Альварес при быстрых атаках, когда его партнеры врываются в чужую штрафную. В этих случаях Агустин пытается сыграть накоротке, тонко. Иногда получается очень красиво:

Прессинг, отбор, борьба за мяч

Альварес не так много прессингует, но это скорее особенность игры «Пеньяроля»: при обороне команда отходит ближе к центру поля, редко встречая соперника на чужой половине.

При этом Агустин не избегает борьбы за мяч. Почти две попытки отбора в среднем за игру при успешности 46% - хорошие цифры для форварда. У Азмуна, например, этот показатель ниже (1,1). Также Альварес намного чаще вступает в единоборства, если сравнивать его с Сердаром.

Сравнительная статистика Агустина Альвареса и Сердара Азмуна:

Игрок Удары Передачи (точность) Ключевые передачи Единоборства (выигранных) Верховые единоборства (выигранных) Отборы (удачных) Обводки (удачных) Альварес 2,7 20,7 (80%) 0,6 21 (40%) 10 (42%) 1,9 (46%) 2,2 (50%) Азмун 2,1 14,5 (71%) 1 13 (39%) 5 (41%) 1,1 (60%) 1,5 (63%)

Возможный переход Агустина Альвареса — еще одно доказательство того, что Сергей Семак хочет перестроить «Зенит»: уйти от примитивных забросов вперед, поставить более быстрый, современный футбол.

Конечно, нужно делать скидку на уровень чемпионата Уругвая. Но Альварес громко заявил о себе в Копа Судамерикана, успел провести несколько матчей за сборную страны и даже забить. Интерес к нему проявляют многие европейские клубы, в том числе и с приставкой «топ». Недавно итальянский журналист Николо Скира заявил, что Агустин привлек внимание «Фиорентины», «Интера» и «Милана».

Альвареса на родине называют Следующим Суаресом. Если уругваец перейдет именно в «Зенит», то это будет как минимум интересно. Главное для Агустина сейчас, как и для любого другого молодого игрока, — стабильно играть. И желательно на родной для себя позиции, чтобы адаптация к новой стране и лиге прошла как можно легче.

Петербуржцы уже загубили один южноамериканский талант, когда ставили Себастьяна Дриусси на фланг атаки, хотя по уровню он вряд ли уступал тому же Альваресу.

Посмотрим, сделал ли «Зенит» выводы из той истории.