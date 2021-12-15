«Базель» хочет получить за Кабрала 15 миллионов евро, «Зенит» готов дать 11+3 миллиона
20:22
«Зенит» заинтересован в переходе нападающего «Базеля» Артура Кабрала. Российский клуб готов отдать за игрока 11 миллионов евро (плюс еще 3 в виде бонусов), сообщает Goal.
Однако «Базель», который готов продать футболиста, хочет получить 15 миллионов евро.
23-летний бразилец является лучшим бомбардиром Лиги конференций этого сезона — на его счету 13 голов в 12 матчах.
В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 мячей.
Действующий контракт Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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