Колонка Дмитрия Егорова.

Для многих это печальный факт, но Артем Дзюба — все же лучший в России. Лучший по голам за сборную. Лучший по мячам в РПЛ за всю историю. Лучший по системе «гол + пас» в этом сезоне. Тот самый лучший, который забил больше Никиты Павловича Симоняна. Лучший вчера, лучший сегодня и, к сожалению, лучший завтра. Что бы он ни говорил, как бы себя ни вел, в какие бы ямы ни падал — Дзюба всегда возвращается и доказывает. Манчини, Черчесову, Карпину, Семаку, Федуну, всем нам, без разницы.

Единственная спорная деталь — Дзюбе всегда нужен был раздражитель. Вспомните Артема на старте этого сезона: уныние после Евро, запас «Зенита», плохая форма, поход на поклон к Карпину, которому обещался не жать руку, — сплошная грусть и покладистость. Что же могло на этот раз потрясти и разозлить? Хронология указывает на невключение в расширенный список сборной и на слова Карпина о несоответствии уровню. Дзюба ответил 10 мячами, 5 передачами (одна из них — в матче с «Ювентусом») и отказом от сборной.

Да, можно отметить, что Дзюба набивает статистику на клубах вроде «Нижнего Новгорода» и на сборных вроде Сан-Марино. Но, во-первых, это далеко не правда. Во-вторых, разве другие наши разрывают Европу? Разве все хорошо у Миранчука и Черышева? Разве Смолов пачками кладет за сборную? В-третьих, можно было бы сказать, что успех Дзюбы — это топовые партнеры по «Зениту», но ведь были в его карьере и «Ростов» с «Томью». Так что пора смириться: в России есть только один футболист, который в течение нескольких лет стабильно дает результат. Как ни печально, но это уже 33-летний ветеран с тяжелым характером Артем Дзюба.

Дзюба, которого всю зиму будут многоголосно звать в сборную. Дзюба, которому простят отказы и из-за невызова которого будут давить на Карпина. Дзюба, который статистикой перебьет карту любого критика. Дзюба, который теперь поедет к Карпину только в случае, если их обоих попросят «оттуда» — а «оттуда» до футбола вряд ли снизойдут.

Но, отмечая силу Артема, все равно очень хочется, чтобы он не остался единственным героем и чтобы сборная Карпина весной доказала, что может попасть на чемпионат мира и без Дзюбы.