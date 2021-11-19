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Дзюба — лучший в России. Доказывает Карпину и всем нам

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 21:45
Артем Дзюба. Фото Global Look Press, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Global Look Press, ФК «Зенит»
Теги:
Колонка Дмитрия Егорова.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)
Артем Дзюба вместе с&nbsp;партнерами празднует один из&nbsp;голов в&nbsp;ворота &laquo;Нижнего Новгорода&raquo;. «Зенит» не пожалел Кержакова. Дзюба хет-триком передал привет Карпину

Для многих это печальный факт, но Артем Дзюба — все же лучший в России. Лучший по голам за сборную. Лучший по мячам в РПЛ за всю историю. Лучший по системе «гол + пас» в этом сезоне. Тот самый лучший, который забил больше Никиты Павловича Симоняна. Лучший вчера, лучший сегодня и, к сожалению, лучший завтра. Что бы он ни говорил, как бы себя ни вел, в какие бы ямы ни падал — Дзюба всегда возвращается и доказывает. Манчини, Черчесову, Карпину, Семаку, Федуну, всем нам, без разницы.

Единственная спорная деталь — Дзюбе всегда нужен был раздражитель. Вспомните Артема на старте этого сезона: уныние после Евро, запас «Зенита», плохая форма, поход на поклон к Карпину, которому обещался не жать руку, — сплошная грусть и покладистость. Что же могло на этот раз потрясти и разозлить? Хронология указывает на невключение в расширенный список сборной и на слова Карпина о несоответствии уровню. Дзюба ответил 10 мячами, 5 передачами (одна из них — в матче с «Ювентусом») и отказом от сборной.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Артем Дзюба. Дзюба мог стать героем, а стал изгоем. В сборной Карпина его теперь представить невозможно

Да, можно отметить, что Дзюба набивает статистику на клубах вроде «Нижнего Новгорода» и на сборных вроде Сан-Марино. Но, во-первых, это далеко не правда. Во-вторых, разве другие наши разрывают Европу? Разве все хорошо у Миранчука и Черышева? Разве Смолов пачками кладет за сборную? В-третьих, можно было бы сказать, что успех Дзюбы — это топовые партнеры по «Зениту», но ведь были в его карьере и «Ростов» с «Томью». Так что пора смириться: в России есть только один футболист, который в течение нескольких лет стабильно дает результат. Как ни печально, но это уже 33-летний ветеран с тяжелым характером Артем Дзюба.

Артем Дзюба. Дзюба без сборной: все еще герой нации?! За кого он болел в матче России со Словакией?

Дзюба, которого всю зиму будут многоголосно звать в сборную. Дзюба, которому простят отказы и из-за невызова которого будут давить на Карпина. Дзюба, который статистикой перебьет карту любого критика. Дзюба, который теперь поедет к Карпину только в случае, если их обоих попросят «оттуда» — а «оттуда» до футбола вряд ли снизойдут.

Но, отмечая силу Артема, все равно очень хочется, чтобы он не остался единственным героем и чтобы сборная Карпина весной доказала, что может попасть на чемпионат мира и без Дзюбы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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