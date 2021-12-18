Выбрали главное из часового интервью экс-вратаря «Спартака» и сборной России YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Сказал, что не считает Слуцкого топ-тренером

— Не считаю его топ-тренером. Вот и все. Чемпионства в ЦСКА? Стечение определенных обстоятельств. Я не буду распространяться, но об этих чемпионствах сами ребята изнутри знают больше. Я просто об этом слышал и знаю с чужих слов. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Лидеры команды. Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие. Это в большей степени их заслуга. Слуцкий достаточно квалифицированный тренер, умный и грамотный. Но ему не хватает определенных психологических качеств для того, чтобы выводить команды на вершину.

Объяснил, почему Романцев закончил тренировать так рано...

— Я начал понимать это после того, как прочитал его книгу. Понял, что человек настолько выгорел, настолько сжег себя изнутри и отдал всего себя футболу, что эмоциональных сил уже не хватило. «Спартак» всегда был чемпионом, кроме нескольких сезонов. После ухода Олега Ивановича он прекратил борьбу за чемпионство. Были некоторые всплески при Карпине, Черчесове, или как, например, стечение обстоятельств позволило Каррере достичь победы.

А по поводу сравнения с Семиным — у него другая судьба. Я бы не говорил, конечно, что он не отдавал всего себя «Локомотиву», но для того чтобы быть на вершине, нужны другие эмоции. У Юрия Палыча был средний клуб, который он потихоньку вывел в лидеры российского футбола. Но это все было потихоньку и не так ярко.

Быть на вершине — это очень сложно. «Спартак» становился чемпионом пять раз подряд. Там нужно гореть, иначе ничего не получится. Если бы Олегу Ивановичу создали определенные условия, то, думаю, он бы продолжал тренировать.

Чтобы он не задумывался о каких-то административных функциях. Например, где найти деньги на игроков. Поэтому он и отстранился в свое время от всего этого. Был и тренером «Спартака», и тренером сборной, и президентом «Спартака». Совмещать все это, учитывая, как он относится к делу, очень тяжело. Тот же Карпин, который изначально решил, что будет совмещать, сразу понял, что он не может это делать. Если хочешь погружаться в дело досконально, то нужно сосредоточиться на чем-то одном. Олегу Ивановичу какое-то время удавалось совмещать, но человеческие силы не бесконечны. Получилось так, что он отдал пост президента, но ни к чему хорошему это не привело.

...и сравнил Романцева с Лобановским

— Романцев поразил меня. Он перевернул мое футбольное мировоззрение. Возможно, если бы я сначала попал к Лобановскому, а только затем к Романцеву, может быть, произошло бы все наоборот. Лобановский бы что-то во мне перевернул. А так и футбол другой. И требования другие. Я там не ощущал себя как в «Спартаке». Помню матч квалификации Лиги чемпионов. По-моему, играли со «Стяуа». Я ловлю мяч, пытаюсь ввести его в игру, замахиваюсь, а на меня даже никто из партнеров не смотрит и не открывается. Даже не пытаются. Просто ждут, пока я далеко выбью мяч. Я опустил руку и понял, что спартаковский футбол закончился. Нужно смириться с тем, что здесь все по-другому.

Для меня Романцев круче. Однозначно. У Егора Титова был прощальный матч, и как раз приехало киевское «Динамо». Мы их просто раскатали. Я не хотел этот пример приводить, но все-таки придется. Прагматизм, акцент на функциональное состояние, статистическая выкладка и сама методика подготовки, здесь все это никак себя не проявляет. «Спартак» никогда не акцентировал на этом внимание, а, наоборот, на футболе. Игра с мячом, мысль. Все это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское «Динамо» не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу.

Признался в участии в договорных матчах

— Да, я участвовал в договорном матче. Но что за матч, я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Все, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

Что было бы, если бы рассказал, что за матч был? Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берет деньги. Не буду ничего говорить, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

Ко мне подошли партнеры и сказали, что нужно. Я сказал, что я в этом участвовать не буду. Заказчик с противоположной стороны, узнав о моем мнении, сказал: решайте эту проблему сами.

Назвал топ-3 вратарей в российской истории...

— Акинфеев, Овчинников, Филимонов. Игорь — потому что проявил на ЧМ все свои лучшие качества. Становился победителем Кубка УЕФА, многократный чемпион России. Сергей очень много поиграл и добился столько же. И в Португалии поиграл, и в сборной. Очень много матчей сыграл на ноль. Благодаря его мастерству и «Локомотив» становился чемпионом. По поводу себя... с одной стороны, нескромно. С другой стороны — шестикратный чемпион страны.

...и топ-3 игроков «Спартака» в истории

— Если бы я видел, кто играл в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, то мог бы более объективно ответить. Но из тех, кого я помню и видел, назову Черенкова, Тихонова и Дасаева. Промес? Нет. Какой Промес? Он ни в какое сравнение не идет ни с Черенковым, ни с Тихоновым, ни с Нетто, ни с Симоняном.