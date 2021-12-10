«Зенит» готов заплатить 15 миллионов за форварда «Пеньяроля» Альвареса, в форварде видят замену Азмуну
По информации «СЭ», «Зенит» ведет переговоры по трансферу нападающего «Пеньяроля» Агустину Альваресу.
Российский клуб готов предложить за форварда 15 миллионов евро, представители 20-летнего уругвайца запросили личный контракт для футболиста на общую сумму в 2 миллиона евро. Уругвайская сторона рассчитывает, что представители «Зенита» вышлют все необходимые бумаги по трансферу в ближайшие дни.
Инициатором покупки Альвареса является генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, однако пока эта инициатива еще не получила одобрения со стороны председателя совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Елены Илюхиной. Уругвайский форвард может стать заменой Сердару Азмуну в случае, если он покинет команду.
Альварес — воспитанник «Пеньяроля», на его счету 33 гола и 9 результативных передач в 70 матчах за команду. Также форвард забил 1 гол в 4 играх за сборную Уругвая. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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