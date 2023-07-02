«Наши тренеры готовы работать в Европе — вопрос только в ментальности». Откровенное интервью Тедеева

«СЭ» поговорил с экс-тренером «Алании» и «Ростова».

В июне 2022 года Заур Тедеев возглавил «Аланию», с которой шел в лидерах первой лиги. Но уже в марте 2023-го контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя на тот момент клуб располагался в зоне претендентов на выход в премьер-лигу.

В интервью «СЭ» Тедеев рассказал о причинах ухода из команды, ситуации со стадионом во Владикавказе и неожиданной тенденции среди тренеров РПЛ.

«Понимал, что «Алании» не дадут сыграть в РПЛ»

— В марте вы покинули пост главного тренера «Алании». В чем была причина?

— Для меня это решение было неожиданным и удивительным. На момент моего увольнения команда шла на третьем месте и находилась в двух очках от второй строчки. Но задача выхода в РПЛ была весьма условной.

— Почему?

— Когда я приходил в «Аланию», мы долго говорили с вице-президентом клуба о развитии футбола в Осетии. Проговаривали, что надо развивать футбол в комплексе, как это было в «Ростове», где я работал ранее. Мы хотели смоделировать ситуацию, чтобы выросли свои молодые игроки. Но в последние годы мы в Осетии стали уступать позиции из-за того, что не было элементарных условий для развития футболистов. Сейчас академия переехала на стадион «Юность» — там более тысячи детей делят два больших поля из-за строительства нового стадиона. Я работал внимательно с руководством академии, где трудятся настоящие профессионалы, они позволяют развиваться тренерам из академии.

Задача подняться в высшую лигу тогда не стояла. Но когда мы обыграли «Уфу» в 20-м туре, вице-президент по телефону сказал: «Давай попробуем побороться за выход в РПЛ».

Заур Тедеев. Фото ФК «Алания»

— «Алания» показывала отличный результат по ходу сезона.

— Команда и правда набрала отличный ход — мы шли на первом месте. Были убеждены, что способны выйти в РПЛ, но у нас оставалась главная проблема — это стадион и лицензирование. С этим ничего нельзя было поделать.

Повторюсь, решение руководства расстаться для меня стало безумно удивительным. С тренерским штабом мы проделали отличную работу, и нам не стыдно уходить из команды. Рад, что так случилось, груз тяжести спал. Мы поняли, что умеем работать, но с клубом «Алания» нам было лучше разойтись.

— То есть причина вашего ухода — резкая смена цели на этот сезон?

— «Алания» и не амбициозные цели — это несовместимые вещи. Но мы понимали очевидное — за короткий срок нельзя было построить стадион. Я это осознавал и отдавал себе отчет, что по регламенту нам не дадут сыграть в РПЛ. Плюс клуб отпускает ключевых игроков за неделю до начала чемпионата. Да, мы оформили хорошие трансферы, но не смогли заменить ключевых футболистов, которые прошли с нами все летние сборы.

— Но ментально команда была готова к РПЛ?

— Спартак Гогниев провел большую работу в этом направлении. Я видел, что футболисты хотят и готовы играть в высшем дивизионе. Но РПЛ — это игра в долгую. После отдельных матчей в Кубке России можно было предположить, что команда готова к повышению. Игра в чемпионате и в Кубке — это две разные вещи, но думаю, что «Алания», усилив несколько позиций, смогла бы играть в РПЛ.

— Как можете оценить свою работу в «Алании»?

— Не мне ставить себе оценку. Но турнирная таблица на момент моей работы в «Алании» говорит сама за себя, тут добавлять ничего не нужно. Что касается развития футбола в Осетии, то у меня добрые отношения со всеми руководителями академий, школ, со всеми тренерами. Для меня это очень важная составляющая, то же самое у меня было в «Ростове». Мне приходилось заниматься теми вопросами, которые иногда отвлекали от основной команды. Но это не сильно сказывалось на работе, потому что у меня был сильный тренерский штаб, страховавший меня. Я очень горд тем временем, которое провел в Осетии и в «Алании».

Фото ФК «Алания»

«Алания» обязана иметь свою арену, но не на 15 тысяч, а на 30-35?

— Каково было тренировать команду, которая не могла выйти в РПЛ по неспортивным причинам?

— По игре мы, безусловно, заслужили возможность попробовать себя в РПЛ. Но если говорить о регламенте, то это тоже спортивный принцип. У команды должен быть стадион. Для РФС это возможность проводить отличные трансляции, зарабатывать хорошие деньги. Я считаю, что «Алания» обязана иметь свою арену, но не на 15 тысяч человек, а на 30-35. Когда начинали строить стадион, то, по моим данным, он не соответствовал высшей категории, которая бы позволяла нам выйти в РПЛ и играть там. Стали менять систему, чтобы поднять категорию, из-за чего смета росла, а численность упала с 30 тысяч до 15.

— При этом «Аланию» в стыках заменила «Родина», у которой даже нет своего стадиона.

— Считаю несправедливым, что «Алания» не получила шанс попасть в РПЛ. Команда играла в Грозном, и это не было проблемой в первой лиге. А «Родина» для лицензирования заявила стадион «Динамо», юридических разногласий нет. «Родина» не имеет собственного стадиона, но в их регионе есть арена, которая соответствует уровню РПЛ. Они получили шанс принять участие в стыковых матчах, так как юридически «Алания» зарегистрирована в Осетии, а стадион находится в Грозном. Обидно, ведь территориально мы находимся от Грозного в полутора часах езды на автобусе. Иногда московским клубам нужно столько же времени, чтобы добраться от базы до стадиона внутри Москвы. Считаю, что могли бы сделать послабления или поправки в регламенте, чтобы команда могла играть в периметре 200—300 километров от региона, где клуб зарегистрирован. Я сейчас фантазирую, но, на мой взгляд, это было бы справедливее.

Клуб с богатыми традициями, с нормальной репутацией, хорошими болельщиками лишается возможности играть в РПЛ во благо развития футбола в Осетии. Это очень важно, потому что на протяжении многих лет игроки из нашей республики пополняли сборную России разных возрастов. Мы должны были получить этот шанс как нация, которая многое сделала для развития российского футбола.

Заур Тедеев. Фото ФК «Алания»

«В Европе играют до 35 — 40 лет. У нас игроки в 33 года заканчивают карьеру»

— Валерий Карпин сказал, что доволен выступлением «Ростова», хотя весной команда одержала всего 6 побед в 15 матчах. Вы несколько лет работали в системе клуба. Как оцените успехи команды?

— Да, это хороший результат. Нужно понимать, что «Ростов» — единственная команда в РПЛ, в которой нет легионеров, зато много местных молодых игроков. Да, «Ростов» мог достичь большего в завершившемся сезоне. Не хватило опыта. Но команда, безусловно, провела хороший сезон.

— В следующем чемпионате «Ростов» может прыгнуть еще выше?

— Я верю в этих парней, потому что отлично их знаю. Очень хочется увидеть «Ростов» в топ-3. Я до последнего верил, что они могут этого добиться.

— Карпин сказал, что медали РПЛ — это просто строчка в "Википедии". Вы согласны?

— У меня другое мнение: чем команда выше, тем лучше. Но если смотреть стратегически, то третье или четвертое ничего не дает. Нет еврокубков, потому нет мотивации бороться за высокие места. Сейчас стратегически место в таблице не так принципиально, но любому спортсмену хочется быть на шаг выше.

— Вы много работаете с молодыми игроками. Что думаете по поводу формы Арсена Захаряна в этом сезоне?

— Это вопрос, на который трудно ответить однозначно, тема более глобальная. Случается, что к 20 годам футболисты уже бывают выхолощены. Мальчикам нужно закладывать правильный фундамент спортивной формы, с помощью которой они могли бы долгие годы играть на высоком уровне. В этом плане мы отстаем от европейских коллег. Там играют до 35—40 лет, а у нас в 33 года заканчивают карьеру.

Думаю, спад Захаряна связан именно с этим. Такое случается с молодыми игроками. Но, зная его уровень и мастерство, хочется в ближайшее время увидеть с его стороны правильные выводы. Арсен достаточно мастеровитый парень, и при определенных обстоятельствах он должен вернуться на свой уровень.

— А могла ли сказаться история со срывом трансфера в «Челси» прошлым летом?

— Не знаю, насколько были серьезны разговоры о переезде Арсена в Англию. Но психологическая составляющая — это тоже часть развития детско-юношеского футбола. Здесь мы тоже отстаем от Европы. Хотя мы также готовим игроков в ментальном плане, патриотизма в том числе.

— В чем мы отстаем в плане ментальной подготовки?

— В разных академиях руководители по-разному трактуют понятие «результат». Российский специалист слышит, что он должен победить, иначе может лишиться работы. Как при таком давлении воспитывать игрока, который может делать рискованные ходы? Наши тренеры зажаты, они упрощают действия, а это неправильно. Это краеугольная проблема российской реальности.

— Что с этой проблемой можно сделать?

— Можно проводить детские турниры без ведения счета. Ты всегда хочешь победить, но если оступишься и проиграешь, то это никак не повлияет на твое дальнейшее развитие. Я предлагал тренерам в академии давать больше подвижных игр во время тренировочного процесса, где у каждого ребенка была бы определенная роль. Это помогает с раннего возраста в ментальном плане воспитывать дух победителя. А уже в матчах тренер должен настраивать ребят на победу, но только не любой ценой. Все должны понимать, что проигрыш тоже может случиться, тренер не должен хвататься за голову и на следующем турнире добиваться победы любой ценой. К результатам на детско-юношеском уровне нужно относиться спокойно.

Сергей Пиняев и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Фактор Дзюбы однозначно влияет на рост Пиняева»

— Кто для вас является открытием этого сезона среди молодых игроков?

— Хотел бы отметить футболистов, с которыми я работал. Мне безумно приятно, что Андрей Лангович, Виктор Мелехин и Кирилл Щетинин стали основными игроками «Ростова». В некоторых матчах они были ведущими футболистами команды. Также отмечу Тюкавина и Пиняева. Это те игроки, на которых мы должны заострить внимание.

Также хочу отметить Михаила Щетинина, который сейчас играет в молодежке «Локомотива» и недавно дебютировал за основную команду. Думаю, что у него большое будущее.

— Рост Пиняева можно связать с тем, что рядом с ним играет опытный Дзюба?

— В советское время молодым игрокам помогали дядьки. Дзюба — один из тех футболистов, которые воспитывались еще в той реальности. Думаю, фактор Артема однозначно влияет на рост Пиняева. Он мастер, сильный нападающий, что и показал в «Локомотиве».

— Молодому игроку, который только начал выделяться в нашем чемпионате, нужно сразу же пробовать себя в Европе?

— Возможно, это так. Хочется верить, что такие игроки, как Пиняев или Захарян, могут играть в Европе. Но как они там будут выглядеть сейчас — большой вопрос.

— Как оцените работу Владимира Федотова в этом сезоне?

— Мне несколько раз представлялась возможность противостоять ему. Было очень трудно готовиться к матчам против его команд. Когда «Алания» на зимних сборах играла против ЦСКА, то, видя Федотова в процессе работы, не сомневался, что команда будет бороться за самые высокие места. ЦСКА занял второе место, но думаю, что им важно стать чемпионами. Амбиции и прошлое клуба к этому располагают. Хочу, чтобы у Федотова все получилось.

— А кого еще можете выделить из тренеров РПЛ?

— Понравилась работа Абаскаля — в отдельных матчах игра «Спартака» была хороша. Личка отлично показал себя в «Оренбурге». Карпин с «Ростовом» отлично провели сезон. Осинькин был хорош в «Крыльях Советов». Наметилась хорошая тенденция — в России есть много тренеров, которые могли бы успешно работать в Европе.

— То есть российский тренер может работать в топ-5 лиг?

— Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. Все-таки в топ-5 другой менталитет, другой уровень давления на специалиста. Но знания у наших тренеров отличные. Мы много чего знаем с точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше.